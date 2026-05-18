La Justicia autorizó a “Chiqui” Tapia a viajar al Mundial 2026, pero deberá presentar una caución millonaria

La Justicia le concedió al presidente de la AFA, Claudio Tapia, autorización para salir del país y participar de distintas actividades oficiales vinculadas al fútbol internacional, entre ellas la final de la Champions League y compromisos relacionados con el Mundial 2026. Sin embargo, el permiso quedó sujeto a una condición clave: deberá mantener una caución real de $30 millones como garantía dentro de la causa judicial en la que se encuentra procesado.