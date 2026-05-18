La Justicia autorizó a “Chiqui” Tapia a viajar al Mundial 2026, pero deberá presentar una caución millonaria

Resumen para apurados
- El juez Diego Amarante autorizó a Claudio Tapia, titular de la AFA, a viajar al exterior para el Mundial 2026 y eventos de la UEFA, previo depósito de una caución de $30 millones.
- El dirigente está procesado por una deuda impositiva millonaria. La justicia valoró su buen comportamiento previo y la presentación de invitaciones oficiales de FIFA y CONMEBOL.
- La resolución permite la continuidad de la gestión internacional de la AFA en citas clave, aunque mantiene al dirigente sujeto al proceso penal por presunta evasión tributaria.
La Justicia le concedió al presidente de la AFA, Claudio Tapia, autorización para salir del país y participar de distintas actividades oficiales vinculadas al fútbol internacional, entre ellas la final de la Champions League y compromisos relacionados con el Mundial 2026. Sin embargo, el permiso quedó sujeto a una condición clave: deberá mantener una caución real de $30 millones como garantía dentro de la causa judicial en la que se encuentra procesado.
La resolución fue firmada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien habilitó a Tapia a viajar entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 con destino a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá.
El titular de la AFA había solicitado autorización para asistir a distintos eventos institucionales en su rol como dirigente del fútbol argentino y miembro de organismos internacionales. Dentro del itinerario aparecen la final de la UEFA Champions League en Budapest, amistosos de la Selección Argentina en territorio estadounidense y actividades protocolares relacionadas con la próxima Copa del Mundo.
Para respaldar el pedido, la defensa presentó invitaciones oficiales emitidas por UEFA, FIFA y CONMEBOL, además de detalles sobre hospedajes y parte del recorrido previsto durante el viaje. El fiscal de la causa acompañó favorablemente la solicitud, aunque remarcó la necesidad de sostener medidas que aseguren la sujeción del dirigente al proceso judicial.
Tapia está procesado desde marzo en una investigación vinculada a una presunta deuda de $19.300 millones por tributos y aportes de seguridad social retenidos y no abonados en término. En el expediente también aparecen involucrados Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Víctor Blanco.
En aquella resolución, el juez había dispuesto el procesamiento “sin prisión preventiva”, además de un embargo de $350 millones y una prohibición de salida del país que posteriormente fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Los antedecentes avalan a "Chiqui" Tapia
Ahora, Amarante entendió que no existían elementos objetivos para impedir el viaje en las condiciones planteadas. También valoró que Tapia cumplió correctamente autorizaciones anteriores y destacó que no hay medidas procesales pendientes que requieran su presencia física durante el período solicitado.
La caución de $30 millones ya había sido depositada previamente en una cuenta judicial del Banco Nación y seguirá afectada a esta nueva autorización, siempre que el dirigente acepte formalmente las condiciones impuestas por el tribunal. Además, deberá firmar un acta compromisoria antes de viajar y notificar su regreso dentro de las 48 horas posteriores al arribo al país.