La increíble historia del runner que sorprendió al correr de traje y corbata en los 21K Yerba Buena

Vestido de traje, corbata y zapatillas blancas, Christian Cortés descendía de su vehículo mientras a su alrededor cientos de runners intentaban entrar en calor como podían para afrontar los 21k Yerba Buena. Minutos antes de la largada había llovido fuerte, el frío se hacía sentir desde temprano y sobre la avenida Presidente Perón todavía quedaban charcos. Muchos corredores se refugiaban debajo de gazebos, otros se cubrían con rompevientos, gorros o térmicas. En medio de esa escena gris apareció él: saco negro, camisa blanca, corbata ajustada y el mismo paso tranquilo de alguien que parecía llegar tarde a una oficina o escaparse de un casamiento para correr una media maratón.