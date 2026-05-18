Secciones
Mundo

A favor y en contra de migrantes y musulmanes: marchas opuestas copan las calles de Londres

Decenas de detenidos en un amplio despliegue policial.

A favor y en contra de migrantes y musulmanes: marchas opuestas copan las calles de Londres
Hace 2 Hs

Decenas de miles de manifestantes, simpatizantes del activista antiinmigración y antiislam Tommy Robinson por un lado, y propalestinos y antirracistas por el otro, se concentraron, el sábado, en el centro de Londres en dos marchas custodiadas por un amplio despliegue policial.

Unos 4.000 policías fueron movilizados para evitar incidentes, pero aún así, hubo 43 detenciones durante las dos manifestaciones. Imágenes aéreas mostraron a decenas de miles de personas en la concentración “Unite The Kingdom” (Unir el Reino).

El ultraderechista Tommy Robinson, que en realidad se llama Stephen Yaxley Lennon, ya organizó una marcha en septiembre 2025 en Londres, que congregó a 150.000 personas en defensa de la “libertad de expresión”.

La marcha -no afiliada al partido antiinmigración Reform UK- se organizó una semana después del éxito electoral de esa formación, liderada por Nigel Farage, en los comicios locales. El líder de ultraderecha encabeza los sondeos de cara a las legislativas de 2029.

Jubilada

Christine Turner, una jubilada de 66 años del noreste de Inglaterra, habló sobre su principal preocupación: “Somos una isla. Tenemos una frontera definida que no está protegida”, declaró, en alusión a las llegadas de migrantes por el canal de la Mancha.

La oficina del primer ministro, el laborista Keir Starmer, anunció que se había vetado la entrada al país a 11 “agitadores extranjeros de extrema derecha”, incluida la estadounidense-colombiana Valentina Gómez, acusada de “declaraciones incendiarias y deshumanizantes respecto a los musulmanes”.

León XIV abre puentes hacia los musulmanes

León XIV abre puentes hacia los musulmanes

El mismo día, miles de personas participaron en una marcha propalestina, para conmemorar la Nakba (”Catástrofe”), la expulsión de unos 760.000 palestinos cuando se creó el Estado de Israel y para oponerse a la extrema derecha.

Temas Londres
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente
1

Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente

River mostró carácter, venció a Central y sueña con el título
2

River mostró carácter, venció a Central y sueña con el título

Sin colectivos de San Martín a Salta: un estricto operativo de seguridad espera a los hinchas tucumanos
3

Sin colectivos de San Martín a Salta: un estricto operativo de seguridad espera a los hinchas tucumanos

San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos
4

San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos

Subiendo el Kilimanjaro, una científica descubrió que las mujeres son tan fuertes como los hombres: Es más beneficioso ser mujer
5

Subiendo el Kilimanjaro, una científica descubrió que las mujeres son tan fuertes como los hombres: "Es más beneficioso ser mujer"

Ranking notas premium
Fallo dividido en la UNT: qué dijeron los camaristas que frenaron la candidatura de Pagani y los fundamentos de Leal que votó en contra
1

Fallo dividido en la UNT: qué dijeron los camaristas que frenaron la candidatura de Pagani y los fundamentos de Leal que votó en contra

Presunto tráfico de influencias: “Quedó demostrado el armado de una causa falsa”
2

Presunto tráfico de influencias: “Quedó demostrado el armado de una causa falsa”

Elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán: otros casos de re-reelección generan interrogantes
3

Elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán: otros casos de re-reelección generan interrogantes

Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente
4

Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente

El fútbol argentino expone una verdad incómoda: ya no alcanza con tener un proyecto
5

El fútbol argentino expone una verdad incómoda: ya no alcanza con tener un proyecto

Más Noticias
El llavero no es solo un accesorio: por qué el Feng Shui, la psicología y la joyería mística lo consideran un “objeto de poder”

El llavero no es solo un accesorio: por qué el Feng Shui, la psicología y la joyería mística lo consideran un “objeto de poder”

Subiendo el Kilimanjaro, una científica descubrió que las mujeres son tan fuertes como los hombres: Es más beneficioso ser mujer

Subiendo el Kilimanjaro, una científica descubrió que las mujeres son tan fuertes como los hombres: "Es más beneficioso ser mujer"

Diferencias entre gripe, dengue, covid, chikungunya y hantavirus: guía de síntomas para no confundirlos

Diferencias entre gripe, dengue, covid, chikungunya y hantavirus: guía de síntomas para no confundirlos

Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente

Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente

River mostró carácter, venció a Central y sueña con el título

River mostró carácter, venció a Central y sueña con el título

San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos

San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos

Sin colectivos de San Martín a Salta: un estricto operativo de seguridad espera a los hinchas tucumanos

Sin colectivos de San Martín a Salta: un estricto operativo de seguridad espera a los hinchas tucumanos

Cuando el talento se vuelve trampa

Cuando el talento se vuelve trampa

Comentarios