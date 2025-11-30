León XIV abre puentes hacia los musulmanes

Afuera, pese al frío y el cielo gris, una pequeña multitud de varias decenas de personas -en su mayoría turistas- recibió la llegada del convoy con vítores entusiastas. “Es positivo y sobre todo valiente. Los viajes del Papa siempre son muy hermosos, trae la paz consigo”, celebró la italiana Roberta Ribola. A su lado, Sedat Kezer, vendedor callejero de maíz asado, valoró “que personas de culturas diferentes se encuentren, especialmente porque los extranjeros están consumidos por la islamofobia”. “Cuando uno dice ‘Allahu Akbar’, tienen miedo”, lamenta. “Pero el Papa parecería más sincero si se mezclara con el público… Nadie puede verlo ni interactuar con él”, se quejó ante el importante dispositivo de seguridad desplegado.