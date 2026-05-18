Las inversiones se concentran en la Patagonia, por efecto de la energía

El nuevo contexto macroeconómico argentino, sumado a los marcos normativos de promoción de inversiones, como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el recientemente aprobado RIMI (régimen de promoción de inversiones medianas) están reconfigurando el mapa productivo nacional modernizando, y en algunos casos reconvirtiendo, los perfiles productivos locales en base a las nuevas oportunidades que brinda la mayor apertura de la economía local. En esta línea, la llegada de proyectos de inversión responde a una lógica de especialización territorial que en algunas regiones consolidan su perfil exportador primario o energético, mientras que en otras apuestan a la economía del conocimiento y la reconversión de sus industrias tradicionales.