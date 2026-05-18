Las inversiones se concentran en la Patagonia, por efecto de la energía

El nuevo contexto macroeconómico argentino, sumado a los marcos normativos de promoción de inversiones, como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el recientemente aprobado RIMI (régimen de promoción de inversiones medianas) están reconfigurando el mapa productivo nacional modernizando, y en algunos casos reconvirtiendo, los perfiles productivos locales en base a las nuevas oportunidades que brinda la mayor apertura de la economía local. En esta línea, la llegada de proyectos de inversión responde a una lógica de especialización territorial que en algunas regiones consolidan su perfil exportador primario o energético, mientras que en otras apuestan a la economía del conocimiento y la reconversión de sus industrias tradicionales.
El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) hizo una primera aproximación del análisis de las inversiones anunciadas focalizándolo en los montos, regiones y sectores que lo explican.
La Patagonia lidera el ranking de inversiones con un total de U$S 12.284 millones. En esta región, claramente se destacan las provincias de Neuquén y Río Negro a través de distintos proyectos de gran escala de shale oil y gas y de infraestructura asociados a los yacimientos de Vaca Muerta, consolidando a la región como destino de inversiones energéticas.
En segundo lugar, la región de Cuyo registra U$S 10.146 millones en anuncios. Aquí, la provincia de San Juan es la gran protagonista gracias a la reactivación y expansión de la minería de cobre y oro. Mendoza complementa este flujo con inversiones en energía y la modernización de refinerías.
Tercer lugar
El NOA se posiciona en tercer lugar con U$S 7.705 millones en inversiones anunciadas. Dentro del “triángulo del litio” Salta sobresale por varios proyectos productivos, aunque también se destaca la provincia de Catamarca por proyectos mineros, mientras que en Tucumán el motor de las inversiones es la agroindustria, aunque se espera más dinamismo en el sector servicios. Además, la provincia puso en práctica el Régimen de Promoción de las Inversiones para intentar captar más capitales.
La Región Centro por su parte se caracteriza por una alta diversificación de los proyectos de inversión, con una inversión total anunciada de U$S 4.894 millones. En esta región la Provincia de Buenos Aires concentra los montos más altos del bloque, resaltando la producción de fertilizantes y la inversión siderúrgica. En paralelo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) capta inversiones significativas en real estate y tecnología.
Finalmente, el NEA registra U$S 2.658 millones de inversiones según los anuncios publicados. Dentro de esta región, Corrientes se destaca ampliamente por un proyecto de producción de pasta celulósica en base a fibra de pino valuado en U$S 2.000 millones, lo que representa la gran mayoría de la inversión regional. Misiones aporta a la cifra total con la modernización de una planta de celulosa ya existente y proyectos turísticos de alta gama, mientras que Chaco y Formosa se enfocan en parques solares y plantas industriales de menor escala relativa.