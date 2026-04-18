Régimen de incentivos: ¿cómo es el plan para medianas inversiones?

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802, está vigente a partir de su reglamentación. Se trata de un esquema intermedio dentro de la política de promoción de inversiones, orientado a aquellas empresas que no cuentan con la escala necesaria para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero que igualmente proyectan procesos de inversión productiva de magnitud relevante, indica Alejandra Sarni, socia de Impuestos, de BDO en Argentina. Esa reglamentación fija la vigencia del RIMI, comprendiendo las inversiones realizadas desde la entrada en vigor de la ley y hasta dos años contados desde la publicación de la resolución conjunta que deberán dictar la ARCA, y las Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la de Energía. En este punto, la experta aclara que el decreto introduce un elemento no menor: el inicio efectivo del régimen queda condicionado a la emisión de esa normativa complementaria, lo que implica que, pese a la reglamentación formal, su operatividad plena se encuentra diferida. Este aspecto no es meramente formal, sino que incide directamente en la planificación de inversiones, en tanto posterga la certeza respecto de los procedimientos de adhesión, control y acceso a los beneficios, acota Sarni.