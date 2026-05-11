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Mate con carbón: la tendencia disruptiva que rompe todas las reglas

Entre el "secreto milenario" y la "herejía", el ritual de quemar azúcar con carbón se traslada de la taza al porongo y divide las aguas en el mundo de los materos.

El mate con carbón desafía todas las reglas más tradicionales de la tradicional bebida argentina. El mate con carbón desafía todas las reglas más tradicionales de la tradicional bebida argentina.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Usuarios de redes sociales en Argentina y Paraguay impulsan la tendencia de agregar carbón encendido al mate de bombilla, generando debate entre la tradición y nuevas costumbres.
  • La técnica consiste en colocar una brasa con azúcar sobre la yerba para caramelizarla. Se inspira en el mate cocido quemado, receta regional que usa carbón para ahumar la infusión.
  • La polémica refleja la tensión entre el purismo y la búsqueda de sabores disruptivos. Su viralización en redes anticipa una mayor experimentación en los rituales de consumo locales.
Resumen generado con IA

El mate cocido quemado es la infusión popular de esta región de las Américas que se prepara hace cientos de años. Pero el mate –solo mate, el que lleva bombilla– quemado, es otra cosa. En las redes sociales, las últimas horas fueron testigo de la marcada división que se dio entre quienes aceptan traspasar las prácticas de una a otra bebida y quienes lo consideran casi una herejía para los defensores del mate más tradicional.

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No se puede acusar al mate con carbón de no ser tradicional. Es que el uso de dar un sabor ahumado a la bebida con bombilla lleva cientos de años implementándose. Si bien es cierto que el carbón pasó a utilizarse más en Paraguay y en el mate cocido que se sirve en taza que en el más tradicional de Argentina.

Mate con brasa, la polémica que divide internet

“¿Un secreto milenario o un pecado nacional?”, se planteó en las redes sociales sobre el reciente descubrimiento. Es que una usuaria que compartió en su cuenta un video agregando un carbón encendido a su mate fue la que desató la polémica. Mientras que algunos hicieron referencia al tradicional mate cocido quemado, otros la cuestionaron fuertemente.

En el video que se difundió, se ve a una joven sacando un carbón con pinza directamente del asador. Después, agrega una cucharada de azúcar sobre el carbón y, por último, yerba y agua caliente. Aunque las discusiones empezaron en los últimos días, una búsqueda rápida por TikTok da cuenta de que muchas personas lo hacen desde hace años, tanto en Argentina como en Paraguay.

Mate cocido quemado: la receta tradicional

En Argentina, el mate cocido –además del que se consigue en saquitos– puede prepararse en casa con algo de yerba y un colador. El contenedor puede ser una olla o un pequeño jarro. Pero solo lleva agua, yerba mate y endulzante. En Paraguay, en cambio, las recetas más típicas incluyen siempre ollas grandes y ponen la brasa como un agregado opcional.

Quienes quieran darle el toque ahumado a la infusión, pueden preparar el mate quemado del siguiente modo. Primero, se coloca el azúcar y la yerba mate en una olla. Luego, se agrega la brasa encendida para que queme el azúcar. En algunos casos, la yerba también se quema y hasta prende fuego.

Todos los ingredientes deben removerse con una cuchara de metal para que el azúcar se caramelice. Luego, la brasa se retira y se agrega al menos un litro de agua caliente. Llevado a fuego, todo debe hervir entre dos y cinco minutos. Después, se debe retirar la infusión del calor y colar para tomarla.

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