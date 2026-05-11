Mate con carbón: la tendencia disruptiva que rompe todas las reglas

El mate cocido quemado es la infusión popular de esta región de las Américas que se prepara hace cientos de años. Pero el mate –solo mate, el que lleva bombilla– quemado, es otra cosa. En las redes sociales, las últimas horas fueron testigo de la marcada división que se dio entre quienes aceptan traspasar las prácticas de una a otra bebida y quienes lo consideran casi una herejía para los defensores del mate más tradicional.