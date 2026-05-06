Qué agregarle al mate para evitar la acidez: las hierbas que ayudan a cuidar el estómago

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan en Argentina sumar hierbas y ajustar la técnica de cebado del mate para evitar la acidez y proteger la salud gástrica de millones de consumidores diarios.
- El malestar se vincula al exceso de polvillo y temperaturas altas. Sugieren tamizar la yerba, calentar el agua hasta 85°C y añadir manzanilla o peperina para facilitar la digestión.
- Estas recomendaciones buscan sostener el hábito cultural del mate minimizando riesgos digestivos, impulsando el uso de yerba orgánica y mezclas naturales en la rutina argentina.
El mate forma parte de la rutina diaria de millones de argentinos, pero para algunas personas su consumo puede provocar acidez, irritación estomacal o sensación de ardor. Aunque muchas veces se relaciona directamente con la yerba mate, especialistas aseguran que la forma de preparación y algunos hábitos pueden influir en la aparición de estas molestias digestivas.
Uno de los factores que suele mencionarse es la presencia de cafeína en la yerba, especialmente cuando se consume en exceso o durante períodos prolongados. Según investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, la mucosa gástrica puede verse afectada cuando sus mecanismos de defensa no logran protegerse frente a determinadas sustancias irritantes.
Cómo preparar el mate para reducir la acidez
Entre las principales recomendaciones aparece la necesidad de disminuir el polvillo de la yerba, considerado uno de los elementos que más contribuyen a la irritación estomacal. Para eso, muchos especialistas aconsejan tamizar la yerba antes de cebar el mate.
También resulta importante controlar la temperatura del agua. Lo ideal es evitar que hierva y utilizarla entre los 70 y 85 grados, ya que las temperaturas demasiado elevadas pueden aumentar el malestar digestivo.
Otra alternativa muy utilizada consiste en incorporar hierbas naturales al mate, no solo para mejorar el sabor sino también para favorecer la digestión y aliviar la acidez.
Las hierbas que ayudan a aliviar las molestias digestivas
Manzanilla
La manzanilla es una de las plantas más recomendadas para quienes sufren molestias estomacales. Sus propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a reducir la irritación y generar una sensación de alivio después de consumir mate.
Peperina
Además de aportar un sabor fresco y aromático, la peperina suele utilizarse por sus propiedades digestivas. Muchas personas la incorporan al mate porque ayuda a suavizar el impacto de la yerba sobre el estómago.
Poleo
El poleo tiene un característico sabor mentolado y es conocido por colaborar en el alivio de trastornos gastrointestinales. También suele asociarse con efectos relajantes que ayudan a disminuir el nerviosismo y las palpitaciones.
Cedrón
El cedrón es otra de las hierbas más utilizadas para acompañar el mate. Tradicionalmente se lo relaciona con beneficios digestivos y propiedades antiespasmódicas, especialmente en casos de digestiones lentas o molestias abdominales.
Por otra parte, quienes tienen problemas digestivos frecuentes también suelen optar por yerba mate orgánica, elaborada sin fertilizantes ni pesticidas sintéticos, como una alternativa más suave para el organismo.