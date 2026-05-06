Qué agregarle al mate para evitar la acidez: las hierbas que ayudan a cuidar el estómago

Uno de los factores que suele mencionarse es la presencia de cafeína en la yerba, especialmente cuando se consume en exceso o durante períodos prolongados. Según investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, la mucosa gástrica puede verse afectada cuando sus mecanismos de defensa no logran protegerse frente a determinadas sustancias irritantes.