YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

Según detalló Marín, la iniciativa apunta a generar más de U$S 100.000 millones en exportaciones a lo largo de toda su vida útil. El plan contempla la perforación de 1.152 pozos y prevé alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032, por lo que el mayor impacto productivo se proyecta hacia el final de la década.