YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

Resumen para apurados
- YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para el proyecto LLL Oil en Vaca Muerta, con el fin de acelerar la producción y exportación de crudo bajo el régimen del RIGI.
- El plan contempla perforar 1.152 pozos para alcanzar 240.000 barriles diarios en 2032. Se usará el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el gas asociado irá al mercado interno.
- Se proyectan exportaciones por U$S 100.000 millones y 6.000 empleos directos. El anuncio refuerza al RIGI como herramienta clave para atraer inversiones estratégicas a la Argentina.
YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones destinada a acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar la capacidad exportadora de petróleo de la Argentina. La iniciativa fue presentada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través del proyecto denominado LLL Oil.
El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien definió la propuesta como “el programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina” y aseguró que se trata de la mayor presentación realizada hasta el momento dentro del esquema previsto por el RIGI.
La adhesión presentada por YPF no implica una aprobación automática. El proyecto deberá atravesar el proceso administrativo correspondiente antes de quedar formalmente incorporado al régimen.
Según detalló Marín, la iniciativa apunta a generar más de U$S 100.000 millones en exportaciones a lo largo de toda su vida útil. El plan contempla la perforación de 1.152 pozos y prevé alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032, por lo que el mayor impacto productivo se proyecta hacia el final de la década.
La empresa informó además que la totalidad del crudo producido estará destinada al mercado de exportación y será transportada a través de Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto estratégico diseñado para ampliar la capacidad de evacuación del petróleo no convencional.
En paralelo, el gas natural asociado al proyecto sería destinado al abastecimiento del mercado interno.
YPF estima que el desarrollo permitirá generar exportaciones cercanas a los U$S 6.000 millones anuales hacia 2032. Marín sostuvo además que, durante toda la vida útil del proyecto, las ventas externas podrían superar los U$S 100.000 millones.
No obstante, la compañía aclaró que esas proyecciones dependen de múltiples variables, entre ellas el ritmo de inversión, la producción efectiva, los precios internacionales del petróleo y la capacidad de transporte disponible.
El proyecto también contempla un fuerte impacto en materia laboral. Según las estimaciones de la petrolera, durante la etapa de desarrollo se crearán unos 6.000 puestos de trabajo directos. La empresa aclaró que esa cifra corresponde principalmente a la fase de ejecución y no necesariamente a empleos permanentes durante toda la operación.
La estrategia de YPF se apoya en el desarrollo integrado de áreas geográficamente contiguas dentro de Vaca Muerta, que compartirán infraestructura de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y logística vinculada a insumos clave como arena y agua.
El objetivo operativo, según explicó la compañía, es reducir costos, mejorar la eficiencia y sostener niveles de producción compatibles con un programa exportador de largo plazo.
Para el Gobierno nacional, la presentación del proyecto representa además una señal política favorable al RIGI, uno de los instrumentos centrales incluidos en la Ley Bases para atraer inversiones de gran escala.
El régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos estratégicos, aunque su impacto final dependerá de que las iniciativas presentadas obtengan aprobación, consigan financiamiento, ejecuten las obras previstas y alcancen los niveles de producción comprometidos.