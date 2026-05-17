¿Por qué el mercado pone acento en la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) se convirtió en el gran motor de Wall Street y en la temática estrella de los mercados globales. Pero detrás del entusiasmo por las empresas tecnológicas y las fuertes subas bursátiles empieza a crecer una señal de alerta. Según una encuesta global de Janus Henderson Investors, 9 de cada 10 inversores reconocen tener preocupaciones sobre las inversiones vinculadas a la IA, mientras que dos tercios creen que podría formarse una burbuja financiera o producirse una corrección del mercado impulsada por esta tecnología en el corto plazo.
El dato refleja una tensión cada vez más visible entre las expectativas de largo plazo y los temores sobre las valuaciones actuales del sector. Aunque el 61% de los encuestados considera que la IA tendrá un impacto positivo en los mercados a futuro, muchos inversores empiezan a preguntarse si el ritmo de crecimiento y las valuaciones de algunas compañías tecnológicas no están adelantándose demasiado a la realidad económica. Entre las principales preocupaciones aparecen el riesgo de que la IA no cumpla con las expectativas (28%), los posibles problemas de sesgo o falta de controles (24%) y la sobrevaluación de activos relacionados con esta temática (19%).
“La IA será probablemente la temática estructural más importante de nuestra vida”, sostuvo Denny Fish, portfolio manager del equipo de Tecnología e Innovación Global de Janus Henderson Investors. Sin embargo, advirtió que el fenómeno también generará fuertes diferencias entre compañías ganadoras y perdedoras. “Los inversores necesitan paciencia y disciplina, porque no todas las empresas vinculadas a IA van a capturar el mismo valor”, explicó.
El informe también detecta diferencias generacionales marcadas. Los inversores más jóvenes son quienes muestran mayor optimismo respecto del potencial de la inteligencia artificial: el 31% de los Millennials espera que la IA tenga un impacto “muy positivo” sobre los retornos de mercado durante los próximos cinco años, frente al 14% de la Generación X y apenas el 8% de los Baby Boomers.