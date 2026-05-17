¿Por qué el mercado pone acento en la Inteligencia Artificial?

El dato refleja una tensión cada vez más visible entre las expectativas de largo plazo y los temores sobre las valuaciones actuales del sector. Aunque el 61% de los encuestados considera que la IA tendrá un impacto positivo en los mercados a futuro, muchos inversores empiezan a preguntarse si el ritmo de crecimiento y las valuaciones de algunas compañías tecnológicas no están adelantándose demasiado a la realidad económica. Entre las principales preocupaciones aparecen el riesgo de que la IA no cumpla con las expectativas (28%), los posibles problemas de sesgo o falta de controles (24%) y la sobrevaluación de activos relacionados con esta temática (19%).