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¿Por qué el mercado pone acento en la Inteligencia Artificial?

Preocupación de los inversores.

EN EL PISO. La IA genera expectativas en el mercado global. EN EL PISO. La IA genera expectativas en el mercado global.
Hace 3 Hs

La Inteligencia Artificial (IA) se convirtió en el gran motor de Wall Street y en la temática estrella de los mercados globales. Pero detrás del entusiasmo por las empresas tecnológicas y las fuertes subas bursátiles empieza a crecer una señal de alerta. Según una encuesta global de Janus Henderson Investors, 9 de cada 10 inversores reconocen tener preocupaciones sobre las inversiones vinculadas a la IA, mientras que dos tercios creen que podría formarse una burbuja financiera o producirse una corrección del mercado impulsada por esta tecnología en el corto plazo. 

El dato refleja una tensión cada vez más visible entre las expectativas de largo plazo y los temores sobre las valuaciones actuales del sector. Aunque el 61% de los encuestados considera que la IA tendrá un impacto positivo en los mercados a futuro, muchos inversores empiezan a preguntarse si el ritmo de crecimiento y las valuaciones de algunas compañías tecnológicas no están adelantándose demasiado a la realidad económica. Entre las principales preocupaciones aparecen el riesgo de que la IA no cumpla con las expectativas (28%), los posibles problemas de sesgo o falta de controles (24%) y la sobrevaluación de activos relacionados con esta temática (19%).

“La IA será probablemente la temática estructural más importante de nuestra vida”, sostuvo Denny Fish, portfolio manager del equipo de Tecnología e Innovación Global de Janus Henderson Investors. Sin embargo, advirtió que el fenómeno también generará fuertes diferencias entre compañías ganadoras y perdedoras. “Los inversores necesitan paciencia y disciplina, porque no todas las empresas vinculadas a IA van a capturar el mismo valor”, explicó.

El informe también detecta diferencias generacionales marcadas. Los inversores más jóvenes son quienes muestran mayor optimismo respecto del potencial de la inteligencia artificial: el 31% de los Millennials espera que la IA tenga un impacto “muy positivo” sobre los retornos de mercado durante los próximos cinco años, frente al 14% de la Generación X y apenas el 8% de los Baby Boomers.

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