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La venta de insumos para la construcción cayó 4,7% interanual en abril

El Índice Construya mostró una mejora mensual del 4,98% frente a marzo pasado, aunque se mantuvo por debajo de los niveles registrados en el cuarto mes de 2025.

Construcción. Construcción. Gobierno de Santa Fe
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La venta de insumos para la construcción en Argentina cayó 4,7% interanual en abril, según el Índice Construya, pese a un repunte mensual del 4,98% respecto a marzo.
  • El sector privado refleja una mejora gradual impulsada por la estabilidad macroeconómica. En el primer cuatrimestre del año, el acumulado logró una leve suba del 0,6% interanual.
  • La tendencia de recuperación moderada en los despachos residenciales y el crecimiento en indicadores oficiales previos sugieren una fase de reactivación para toda la industria.
Resumen generado con IA

El Índice Construya (IC) registró en abril una caída interanual de un 4,7% respecto del mismo mes de 2025, pese a mostrar una recuperación mensual desestacionalizada de un 4,98% frente a marzo. 

El indicador, que releva la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de materiales para la construcción, reflejó así un escenario de mejora gradual en la actividad, aunque todavía por debajo de los niveles alcanzados un año atrás.

Con este resultado, el acumulado del primer cuatrimestre mostró una leve suba de un 0,6% en comparación con enero-abril de 2025, consolidando una tendencia de recuperación moderada en los despachos de insumos vinculados a la construcción residencial.

“Conforme avanza el año observamos una leve mejora de los despachos de insumos para la construcción residencial, traccionada de manera gradual por la consolidación de la estabilidad macroeconómica en curso”, señalaron desde Construya.

El índice mide la evolución de las ventas al sector privado de productos fabricados por las empresas que integran el Grupo Construya, entre ellos ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas, grifería, sistemas para conducción de agua y gas, pisos y revestimientos cerámicos, además de materiales eléctricos y electrónicos.

Desde la entidad aclararon además que el ISAC difundido recientemente corresponde a marzo de 2026, por lo que no resulta comparable con el Índice Construya de abril de este año.

Datos oficiales

El el indicador sintético de la actividad de la construcción  del Indec (ISAC) mostró una suba de 12,7% en marzo, respecto de igual mes de 2025. El acumulado del primer trimestre de 2026 del índice serie original presentó un aumento de un 3,9% con relación a igual período de 2025. 

El índice de la serie desestacionalizada reflejó en marzo una variación positiva de 4,7%, comparado con el mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,7% respecto al mes anterior.

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