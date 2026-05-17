Pareceres: cuestiones institucionales sobre el financiamiento universitario

En la discusión pública algunos dijeron que si no se hubiera reducido el impuesto a los bienes personales habría dinero. Si es así, ¿por qué no lo subieron? ¿No se animaron los legisladores a enfrentar el costo político? También se adujo que como el gobierno se ufana del superávit tiene margen para girar más a las universidades. Pero el superávit no es una bolsa para nuevos gastos. Por caso, sirve para desendeudar. Parte de la deuda pública se renueva, parte se paga aplicando el superávit. Sin él la deuda sería mayor, punto relevante cuando en 2027 vencen 23.000 millones de dólares. Y recuérdese que por cuenta propia el PEN no puede subir impuestos ni tomar deuda. Ambas son facultades exclusivas del Congreso, y el déficit tiene dos problemas. Uno, que se cubre con deuda. Para eso está la emisión, se dirá. Pero es que el gobierno no emite, lo hace el BCRA y la manera es prestándole al gobierno. O sea, deuda, que sólo puede autorizar el Congreso. El segundo, que cubrir déficit con emisión alimenta la inflación, perjudicando a todos incluyendo a los supuestos beneficiados por la ley sin fondos.