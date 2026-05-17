Obras de teatro, en crisis: “El público está eligiendo qué ir a ver, mientras que antes no se perdía nada”

La variada y numerosa oferta artística “es algo que siempre caracterizó a los tucumanos y es un orgullo en lo personal y en lo colectivo; pero el público está eligiendo qué va a ir a ver, mientras que antes no se perdía nada y asistía a todo lo que podía. Hoy resignan ciertas propuestas y van a otras, como a la obra teatral ‘Los loros’ o al recital de Iván Noble, que llenó”, reconoce.