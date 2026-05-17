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Obras de teatro, en crisis: “El público está eligiendo qué ir a ver, mientras que antes no se perdía nada”
Hace 5 Hs

“Es un desafío diario mantener el funcionamiento del teatro municipal Rosita Ávila. Hace nueve meses que estoy cargo, y a diferencia de los meses finales del 2025, se siente la caída en la venta de entradas producto de varios factores como la crisis económica y -en algunas ocasiones- la amplia propuesta cultural en la provincia y en la ciudad”, señala Natalia Zanotta para LA GACETA.

La directora de la sala oficial de la Municipalidad capitalina aclara que mantiene las mismas estrategias de difusión desde el comienzo de la gestión, “por nuestras páginas institucionales y canales municipales y en nuestra marquesina y pantallas; al estar dentro de un polo gastronómico y turístico, tiene alcance en la comunidad”. “Las promociones a veces funcionan, con algún 2x1 o anticipadas a un precio menor”, destacó.

La variada y numerosa oferta artística “es algo que siempre caracterizó a los tucumanos y es un orgullo en lo personal y en lo colectivo; pero el público está eligiendo qué va a ir a ver, mientras que antes no se perdía nada y asistía a todo lo que podía. Hoy resignan ciertas propuestas y van a otras, como a la obra teatral ‘Los loros’ o al recital de Iván Noble, que llenó”, reconoce.

En se marco, admitió que “está muy difícil tanto para las producciones locales como para las que están de gira y quieren venir a un teatro de 280 butacas”. “Seguimos apostando a la programación y a la oferta para que la comunidad tenga opciones, dando prioridad siempre y buenos servicios a los elencos y grupos artísticos y musicales locales”, finaliza.

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