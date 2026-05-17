CulturaTeatro Las razones de la merma de estrenos teatrales en Tucumán Difícilmente este año se alcance la cantidad habitual de medio centenar de nuevas obras en cartel. La reducción de fondos desde el Estado. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL OBRA PREMIADA. “La nave de las locas (cinco payasas en busca de la Matria perdida)”, de Las Lisístratas, ganó la Fiesta Provincial de Teatro de 2023. Por Fabio Ladetto Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Obras de teatro, en crisis: “El público está eligiendo qué ir a ver, mientras que antes no se perdía nada” Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral Lo más popular San Miguel de Tucumán será sede hoy y mañana de una muestra de orquídeas y plantas exóticas YPF anunció una inversión de U$S 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta Cómo el CEO de Mercedes-Benz, Daniel Herrero, convenció a LA GACETA de acelerar a 205 km/h “Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay 14 advertencias en el extraño país del "diputesla" Ranking notas premium La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT "Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli El fallo sobre Pagani abre interrogantes sobre otros mandatos consecutivos en la UNT Ontiveros repitió que le armaron una causa para perjudicar a su esposa y ahora el juez debe decidir si hay pruebas para procesarlo UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani