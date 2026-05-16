Galletas de semillas: la receta saludable de Maru Boatana que se convertirá en "tu desayuno de todos los días"

Resumen para apurados
- Maru Botana presentó una receta de galletas de semillas saludable y económica para reemplazar al pan en el desayuno, utilizando ingredientes ricos en fibra y proteínas vegetales.
- La preparación no requiere amasado y emplea harina de garbanzo, avena y un mix de semillas. Se destaca por su versatilidad, permitiendo adaptaciones para dietas celíacas o cetogénicas.
- Esta propuesta refuerza la tendencia hacia una alimentación consciente y accesible. Al ser una opción duradera y nutritiva, se posiciona como una solución práctica para el día a día.
Encontrar una alternativa al pan puede parecer una tarea complicada. Buscar entre recetas que no involucren demasiados ingredientes o presupuesto y que no requieran de horas de amasado puede parecer difícil, pero lo cierto es que el universo de fórmulas saludables cada vez es más diverso y grandes referentes de la cocina también hicieron sus aportes. Así, Maru Botana, la reconocida cocinera y pastelera argentina, compartió una sencilla preparación de galletas de semillas que aseguró se convertirán en el “desayuno de todos los días”.
Maru Botana publicó su receta de galletitas que señaló son “ricas, crocantes y saludables”. A base de un mix que combina semillas de zapallo, chía y las variedades preferidas por cada uno. Estos ingredientes son considerados superalimentos que aportan fibras, así como proteínas y vitaminas E y B, además de grasas saludables que ayudan a la digestión, a la salud del corazón y a regular el azúcar en sangre. Asimismo, puede prepararse con distintos tipos de harina, ya sea de fruto seco o libre de gluten, lo que permite adaptarse a los diversos modelos de alimentación, tanto las dietas cetogénicas como las aptas para celíacos.
El paso a paso para hacer las galletitas saludables de Maru Botana
Prepararlas es muy sencillo. Con ingredientes mínimos —que incluyen harina de garbanzo, rica en proteínas vegetales, fibra y carbohidratos de absorción lenta (aunque puede reemplazarse con otros tipos de harina)— y avena arrollada, es posible preparar este delicioso desayuno.
Ingredientes
- 400 cc agua
- 120 cc aceite
- 10 g sal
- 100 g avena gruesa
- 200 g de mix de semillas
- 100 g harina de garbanzo
- 100 g avena extra fina
- Opcional: semillas de zapallo
1. En un recipiente o superficie de trabajo, se realiza un "volcancito" con las harinas (avena arrollada y harina de garbanzo).
2. Se agregan las semillas y se hidratan con un poco de agua. Es fundamental dejarlas reposar un rato para que se hinchen, lo cual facilita una mejor absorción posterior.
3. Se incorpora la sal y el aceite a la preparación.
4. Se comienzan a integrar los ingredientes de a poco. Maru advierte que al principio la masa puede parecer algo líquida o pegajosa, pero se vuelve perfecta rápidamente al dejarla reposar un momento. No requiere un amasado intenso, solo unir los componentes.
5. Se debe estirar la masa sobre un silpat, papel manteca o papel de aluminio con spray vegetal. Un secreto clave para que queden bien crocantes es estirarlas de forma muy finita; si quedan gruesas, se mantienen húmedas y no se secan correctamente en el horno.
6. Una vez estiradas en la placa, se pueden marcar con una ruedita para que queden prolijas o simplemente hornearlas y romperlas a mano una vez listas.
7. Se llevan a un horno a 170 grados aproximadamente durante 15 minutos, o hasta que estén doraditas y se puedan partir con facilidad