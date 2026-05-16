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Galletas de semillas: la receta saludable de Maru Boatana que se convertirá en "tu desayuno de todos los días"

La reconocida cocinera compartió la preparación de una sencillas galletas ricas en fibra, proteína y apatas para una gran cantidad de dietas.

Maru Botana compartió su receta de galletas saludables. Maru Botana compartió su receta de galletas saludables. (Imagen ilustrativa/web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Maru Botana presentó una receta de galletas de semillas saludable y económica para reemplazar al pan en el desayuno, utilizando ingredientes ricos en fibra y proteínas vegetales.
  • La preparación no requiere amasado y emplea harina de garbanzo, avena y un mix de semillas. Se destaca por su versatilidad, permitiendo adaptaciones para dietas celíacas o cetogénicas.
  • Esta propuesta refuerza la tendencia hacia una alimentación consciente y accesible. Al ser una opción duradera y nutritiva, se posiciona como una solución práctica para el día a día.
Resumen generado con IA

Encontrar una alternativa al pan puede parecer una tarea complicada. Buscar entre recetas que no involucren demasiados ingredientes o presupuesto y que no requieran de horas de amasado puede parecer difícil, pero lo cierto es que el universo de fórmulas saludables cada vez es más diverso y grandes referentes de la cocina también hicieron sus aportes. Así, Maru Botana, la reconocida cocinera y pastelera argentina, compartió una sencilla preparación de galletas de semillas que aseguró se convertirán en el “desayuno de todos los días”.

Granola casera: cómo hacer la receta de Maru Botana para un desayuno saludable

Granola casera: cómo hacer la receta de Maru Botana para un desayuno saludable

Maru Botana publicó su receta de galletitas que señaló son “ricas, crocantes y saludables”. A base de un mix que combina semillas de zapallo, chía y las variedades preferidas por cada uno. Estos ingredientes son considerados superalimentos que aportan fibras, así como proteínas y vitaminas E y B, además de grasas saludables que ayudan a la digestión, a la salud del corazón y a regular el azúcar en sangre. Asimismo, puede prepararse con distintos tipos de harina, ya sea de fruto seco o libre de gluten, lo que permite adaptarse a los diversos modelos de alimentación, tanto las dietas cetogénicas como las aptas para celíacos.

El paso a paso para hacer las galletitas saludables de Maru Botana

Prepararlas es muy sencillo. Con ingredientes mínimos —que incluyen harina de garbanzo, rica en proteínas vegetales, fibra y carbohidratos de absorción lenta (aunque puede reemplazarse con otros tipos de harina)— y avena arrollada, es posible preparar este delicioso desayuno.

Ingredientes

  • 400 cc agua
  • 120 cc aceite
  • 10 g sal
  • 100 g avena gruesa
  • 200 g de mix de semillas
  • 100 g harina de garbanzo
  • 100 g avena extra fina
  • Opcional: semillas de zapallo 

1. En un recipiente o superficie de trabajo, se realiza un "volcancito" con las harinas (avena arrollada y harina de garbanzo). 

2. Se agregan las semillas y se hidratan con un poco de agua. Es fundamental dejarlas reposar un rato para que se hinchen, lo cual facilita una mejor absorción posterior. 

3. Se incorpora la sal y el aceite a la preparación. 

4. Se comienzan a integrar los ingredientes de a poco. Maru advierte que al principio la masa puede parecer algo líquida o pegajosa, pero se vuelve perfecta rápidamente al dejarla reposar un momento. No requiere un amasado intenso, solo unir los componentes. 

5. Se debe estirar la masa sobre un silpat, papel manteca o papel de aluminio con spray vegetal. Un secreto clave para que queden bien crocantes es estirarlas de forma muy finita; si quedan gruesas, se mantienen húmedas y no se secan correctamente en el horno. 

6. Una vez estiradas en la placa, se pueden marcar con una ruedita para que queden prolijas o simplemente hornearlas y romperlas a mano una vez listas. 

7. Se llevan a un horno a 170 grados aproximadamente durante 15 minutos, o hasta que estén doraditas y se puedan partir con facilidad

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