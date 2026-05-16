Galletas de semillas: la receta saludable de Maru Boatana que se convertirá en "tu desayuno de todos los días"

Maru Botana publicó su receta de galletitas que señaló son “ricas, crocantes y saludables”. A base de un mix que combina semillas de zapallo, chía y las variedades preferidas por cada uno. Estos ingredientes son considerados superalimentos que aportan fibras, así como proteínas y vitaminas E y B, además de grasas saludables que ayudan a la digestión, a la salud del corazón y a regular el azúcar en sangre. Asimismo, puede prepararse con distintos tipos de harina, ya sea de fruto seco o libre de gluten, lo que permite adaptarse a los diversos modelos de alimentación, tanto las dietas cetogénicas como las aptas para celíacos.