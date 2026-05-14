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Desayunos saludables: cómo hacer panqueques sin harinas, con frutas y avena para tener más energía

Nutre al sistema nervioso, los carbohidratos cumplen una función esencial al generar sensación de saciedad en el cuerpo.

Desayunos saludables: cómo hacer panqueques sin harinas, con frutas y avena para tener más energía Panqueques
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Nutricionistas promueven panqueques de avena y fruta como alternativa saludable para el desayuno, buscando aportar energía esencial y saciedad sin recurrir a harinas refinadas.
  • Ante la tendencia de eliminar carbohidratos, expertos como Romina Pereiro advierten que su ausencia causa atracones, sugiriendo opciones con huevo, lácteos y fibras naturales.
  • Este enfoque busca equilibrar el bienestar físico con hábitos sostenibles, promoviendo el consumo de energía de calidad para prevenir desajustes alimentarios a largo plazo.
Resumen generado con IA

El interés por mejorar la salud y el bienestar impulsa a una cantidad creciente de individuos hacia una alimentación equilibrada, donde la exclusión de las harinas suele representar la primera medida adoptada. No obstante, estos alimentos constituyen la base energética fundamental del organismo y aportan la glucosa necesaria para el correcto funcionamiento del cerebro. Además de nutrir al sistema nervioso, los carbohidratos cumplen una función esencial al generar sensación de saciedad en el cuerpo.

El desayuno saludable de Paulina Cocina: cómo hacer su célebre receta de panqueques de banana sin harinas

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Según advierte la nutricionista Romina Pereiro, prescindir de los hidratos de carbono aumenta la tendencia a ingerir alimentos entre horas o a sufrir episodios de hambre constante y posibles atracones. La ausencia de este componente provoca que el organismo reclame la energía faltante, lo cual deriva en un desequilibrio alimentario.

Panqueques de avena y banana

Ingredientes

1 banana

½ taza de avena instantánea

1 huevo

Opcionales: canela y esencia de vainilla

1 chorrito de leche

Para endulzar: miel o edulcorante o 1 cucharadita de azúcar

TIP: podés agregarle semillas o frutas secas

Procedimiento:

Mezclar todos los ingredientes en un bol. Calentar una sartén con un poquito de aceite (retira el excedente con papel de cocina) Coloca la pasta sobre la sartén y dora unos minutitos de cada lado.

Tip: podés preparar varios y guardar en un envase con tapa en la heladera hasta 3 días.

Opción panqueques sin harina

Ingredientes

2 huevos

6 cucharadas de leche en polvo

1 cucharadita de aceite neutro (maíz o girasol)

Esencia de vainilla

Para endulzar: miel o edulcorante o una cucharadita de azúcar

Para el relleno: Trozos de frutas de estación

Procedimiento:

Procesar los huevos con la leche en polvo y luego agregar una cucharadita de aceite, esencia de vainilla y el edulcorante. Volvé a procesar y deja reposar un ratito en la heladera. En una sartén con un poquito de aceite, preparar los panqueques. Rellenar con frutas.

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