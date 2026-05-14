Desayunos saludables: cómo hacer panqueques sin harinas, con frutas y avena para tener más energía

El interés por mejorar la salud y el bienestar impulsa a una cantidad creciente de individuos hacia una alimentación equilibrada, donde la exclusión de las harinas suele representar la primera medida adoptada. No obstante, estos alimentos constituyen la base energética fundamental del organismo y aportan la glucosa necesaria para el correcto funcionamiento del cerebro. Además de nutrir al sistema nervioso, los carbohidratos cumplen una función esencial al generar sensación de saciedad en el cuerpo.