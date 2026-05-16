Paz Martínez se presenta hoy en Tucumán: “Siento mariposas en la panza cada vez que subo un escenario"

“Entiendo que el amor va cambiando de rostro con el paso de los años, pero también creo que algo se mantiene: el amor es lo más revolucionario que experimenta el ser humano… deja de lado el ‘yo’ para entregarse a otro ser y eso no cambia. Yo canto y escribo cosas que tienen que ver no solamente con la pareja sino con la emoción, porque los seres humanos somos emoción pura y porque la música no tiene ideología”, describe. En ese sentido, no distingue entre público masculino y femenino, aunque reconoce que es la mujer quien sostiene una carrera artística como la suya, y aclara que no compone éxitos “sino canciones”.