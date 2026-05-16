Trigo: se espera una menor producción en el mundo respecto de 2025/26

El reporte mensual publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) tuvo como protagonista al trigo y la información repercutió inmediatamente en el mercado. Para la campaña 2026/27 se estima una oferta más ajustada de lo previsto, con recortes relevantes en Estados Unidos y entre los principales exportadores mundiales.
En Estados Unidos, la producción de trigo fue proyectada en 42,5 millones de toneladas, por debajo del ciclo anterior. Esta disminución responde a una menor superficie esperada y a un rinde inferior al récord alcanzado en la campaña previa.
El stock inicial no alcanzaría para compensar la caída productiva. Por eso, la oferta total estadounidense quedaría en 71,7 millones de toneladas, mientras que las exportaciones fueron estimadas en 21,1 millones, también por debajo de 2025/26.
El ajuste también se reflejó en los stocks finales de Estados Unidos, que fueron proyectados en 20,7 millones de toneladas. Esta cifra representa 5 millones de toneladas menos que lo previsto en el mes de febrero durante el USDA Outlook Forum.
A nivel global, la producción de trigo 2026/27 fue estimada en 819,1 millones de toneladas, un 3% por debajo del récord del ciclo anterior. Las mayores reducciones se esperan en Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Rusia y Australia.