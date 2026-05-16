Cañaverales muestran una buena evolución en la maduración

Conocer el estado madurativo de los cañaverales de Tucumán al comienzo de una zafra es un aspecto de suma importancia para el sector agroindustrial azucarero tucumano. Debido a esto la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) difundió los resultados del análisis Prezafra correspondiente a la primera semana de mayo de 2026.
Este trabajo fue realizado entre los días 4 y 5 del mes por el personal técnico de la sección Caña de Azúcar (subprogramas: Agronomía y Mejoramiento) de la entidad agrocientífica con el trabajo conjunto de los técnicos Luis Alonso, Pablo Medina, Diego Henriquez, Diego Costilla y Natalia Sorol.
Este segundo muestreo prezafra correspondiente al año 2026, tiene el objetivo de evaluar el estado madurativo de los cañaverales de Tucumán al inicio de la zafra.
En distintas localidades representativas del área cañera se determinaron los niveles sacarinos de las tres principales variedades cultivadas en Tucumán. Se evaluaron los cañaverales de diferentes niveles productivos y en edades de cañas socas de las variedades comerciales: LCP 85-384, TUC 03-12 y TUC 95-10, seleccionadas por representar el espectro varietal predominante de la provincia, que actualmente supera el 80% de la superficie cultivada. Se muestrearon 27 localidades agrupadas en tres zonas geográficas de la provincia: noreste, centro y sur.
Las muestras recolectadas en forma aleatoria fueron peladas, correctamente despuntadas y procesadas dentro de las 24 horas de cosechadas. La molienda de estas se realizó en el trapiche experimental (60% de capacidad de extracción) de la sección Química de Productos Agroindustriales de la Eeaoc, y posteriormente se obtuvieron los valores de Pol% caña y la Pureza% del jugo.
Cabe señalar que no se expresan en valores de rendimiento fabril, ya que estos dependen de la eficiencia industrial de cada ingenio.
En la Tabla 1 se presentan los contenidos sacarinos en distintas localidades, indicadores del estado madurativo de los cañaverales obtenidos en este muestreo, agrupados según zona geográfica y 27 localidades evaluadas.
Resultados
En todas las regiones se registraron aumentos en los valores de Pol% caña, respecto del muestreo anterior, lo que indica una buena evolución del proceso de maduración para esta época del año. Los valores más altos de Pol% caña y Pureza% del jugo se observaron en la zona centro del área cañera.
Asimismo, la región sur mostró la mayor tasa de incremento en los valores de Pol% caña y Pureza% del jugo en comparación con el muestreo realizado en abril.
Estos resultados registrados en el presente muestreo, se atribuyen a que en Tucumán predominaron condiciones meteorológicas favorables para el proceso de maduración de la caña de azúcar. Se registró un descenso leve de las temperaturas, con máximas y mínimas moderadas, acompañado por amplitudes térmicas que favorecieron la acumulación de sacarosa. Asimismo, la disminución gradual de las precipitaciones y días con mayor radiación solar con respecto al mes de marzo, contribuyeron a promover la concentración de azúcares en los tallos.