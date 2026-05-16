Cañaverales muestran una buena evolución en la maduración

Estos resultados registrados en el presente muestreo, se atribuyen a que en Tucumán predominaron condiciones meteorológicas favorables para el proceso de maduración de la caña de azúcar. Se registró un descenso leve de las temperaturas, con máximas y mínimas moderadas, acompañado por amplitudes térmicas que favorecieron la acumulación de sacarosa. Asimismo, la disminución gradual de las precipitaciones y días con mayor radiación solar con respecto al mes de marzo, contribuyeron a promover la concentración de azúcares en los tallos.