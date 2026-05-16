Arándano: el hemisferio sur exportó 500.000 toneladas este año

El hemisferio sur es un pilar de este éxito. Este año se alcanzó un nuevo récord exportador, superándose las 500.000 toneladas exportadas, con lo cual se duplicaron las exportaciones en solo seis años. Obviamente Perú es el gran líder: aporta el 76% del total. Aunque su expansión actual ya es más pausada que en los primeros años del boom, sigue creciendo al ampliarse la superficie, alcanzar las plantaciones jóvenes su plena producción, mejorando las técnicas de cultivo y reemplazando variedades viejas por nuevas más productivas. En la campaña que está finalizando exportó 382.000 toneladas, duplicándose su exportación en solo cuatro años. Los otros países australes no muestran este crecimiento vertiginoso, su producción y exportación se ha estabilizado. Problemas productivos, climáticos, logísticos y de costos frenaron una mayor expansión. Chile mantiene el segundo lugar exportando en el 2025/26 unas 93.000 toneladas de arándanos frescos, manteniendo su liderazgo en el arándano congelado. Le sigue Sudáfrica con 26.000 toneladas y los proveedores menores (Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador) que en su conjunto han exportado algo más de 5.000 toneladas.