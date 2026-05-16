Cartas de lectores: Figuritas, ayer y hoy

“Te cambio la difícil por diez a elegir… ¡No! ¡No! Te la vendo por el importe de cinco paquetitos... meta, pero me das las repetidas que te salgan y cinco estarotas (Starosta)”. Esta transacción hacíamos en el año 1955; los álbumes contenían Geografía, Historia, Boxeo, Básquet y Fútbol. Eran unas enciclopedias, didácticas y novedosas; es decir, coleccionábamos, aprendíamos y les conocíamos las caras a los jugadores; nuestra auténtica cultura popular. Venían en un disco o redondela de cartón; las pegábamos con engrudo, que después de varias jugadas contra la pared o a la tapadita, arrimadita, o a las ventosas, quedaban gordas; eso sí, a la difícil la cuidábamos como oro. Somos un país futbolero y pasional y nos encargamos de transmitirlo a nuestros hijos y a sus hijos; y ellos, nuestros nietos, hoy muestran la misma devoción y entusiasmo que teníamos hace 60 años atrás, hoy con figuritas plastificadas, papel parafinado y contak, que previo a un Mundial la adrenalina se multiplica, sube la fiebre, los corazones laten a mil por hora y nos volvemos a ilusionar . ¡Vamos Argentina, la cuarta estrella está cerca; hay equipo; querer es poder! Diosito nos tiene que ayudar.