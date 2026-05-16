Cartas de lectores: Adorni y sus valores

Quisiera contestarle al señor Javier Guardia Bosñak (carta “Adorni y sus valores”, 11/05). (Milei) ejerció la Presidencia porque lo elegimos la mayoría de los argentinos de bien, que queremos nuestra patria; nuestro Presidente nunca defenestró a los trabajadores, por el contrario siempre dijo que el trabajador va a levantar este país; no sacó a ningún trabajador, sacó ñoquis; no desmanteló el Estado, sacó los focos de corrupción. Es preferible asociarse con los EE.UU. y no asociarse con la Venezuela de Maduro. Lo de Adorni son monedas a la par del robo de la tobillera, los bolsos de López, el yate de Isaurralde, los cuadernos, etcétera. Señor Javier Guardia Bosñak, nunca escribió sobre la corrupción kuka.