Cartas de lectores: Adorni y sus valores

Quisiera contestarle al señor Javier Guardia Bosñak (carta “Adorni y sus valores”, 11/05). (Milei) ejerció la Presidencia porque lo elegimos la mayoría de los argentinos de bien, que queremos nuestra patria; nuestro Presidente nunca defenestró a los trabajadores, por el contrario siempre dijo que el trabajador va a levantar este país; no sacó a ningún trabajador, sacó ñoquis; no desmanteló el Estado, sacó los focos de corrupción. Es preferible asociarse con los EE.UU. y no asociarse con la Venezuela de Maduro. Lo de Adorni son monedas a la par del robo de la tobillera, los bolsos de López, el yate de Isaurralde, los cuadernos, etcétera. Señor Javier Guardia Bosñak, nunca escribió sobre la corrupción kuka.
Raúl Ramón Nieva
nievaraulramon@gmail.com