Cartas de lectores: Educación y todo por dos pesos

El gobierno de Jaldo, con el aval de Susana Montaldo, ha planteado la reforma del Estatuto Docente, con un proyecto de ley que la docencia desconoce. Los amigos tal vez sí. Se pretende “salvar” una supuesta situación de falta de directores titulares para la cobertura de cargos de supervisores, reformulando a la baja los requisitos para desempeñarse en el grado de escalafón más alto de la carrera docente. En vez de regularizar todos los años los concursos de antecedentes y oposición para cargos de conducción, tal como dice el Estatuto y la Ley 26.206, el Ejecutivo, que mucho no debe saber de educación y que mucho oído no presta a su ministra, sale con una nueva propuesta, donde lo más vergonzoso es negar el valor del Concepto Profesional Docente. El que conoce de educación sabe que un concepto bueno habla de un desempeño casi ineficaz e ineficiente. Poner a la baja los requisitos es hipotecar el futuro de los chicos. Los gremios de ayer y hoy, en silencio total, nunca reclamaron con firmeza los concursos anuales de oposición. Gestionar y gobernar una escuela o un territorio de supervisión, decide para bien o para mal, la suerte de los alumnos. El silencio total o la falta de difusión y consulta del proyecto en las escuelas no puede ser otra cosa que la decisión de permitir que se “acomoden” los amigos del poder o de los gremios.