El edil Juan Ale rechazó las críticas del Ejecutivo y defendió sus pedidos de obras en la capital

Un nuevo capítulo de tensión se abrió entre el Concejo Deliberante y la Intendencia de San Miguel de Tucumán. El concejal Juan Carlos Ale presentó una respuesta formal ante la Secretaría General del municipio, luego de recibir una nota del funcionario Rodrigo Gómez Tortosa en la que se cuestionaban las solicitudes de obras y servicios que el edil elevó periódicamente al Ejecutivo.