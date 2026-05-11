Canelada y Cobos impulsan un régimen para que el Municipio responda por daños causados por el mal estado de las calles

“En San Miguel de Tucumán se ha naturalizado algo que está absolutamente mal: una persona rompe su auto en un bache, se cae por una tapa faltante o sufre un accidente por el mal estado de una calle y no pasa nada, nadie se hace cargo. Y después viene otra etapa todavía peor, que es la burocracia. Queremos que nunca más un vecino viva la injusticia de sentirse abandonado frente al estado, que nunca más un tucumano, cuando haya sufrido algún tipo de daño, sienta que es invisible y que nadie se hace cargo”, sostuvo Canelada durante la presentación del proyecto.