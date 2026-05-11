Canelada y Cobos impulsan un régimen para que el Municipio responda por daños causados por el mal estado de las calles
Los concejales presentaron un proyecto de ordenanza para crear un procedimiento preventivo y de reparación administrativa. El caso de un cadete que se rompió la pierna por un bache.
Resumen para apurados
- Los concejales Canelada y Cobos presentaron en Tucumán un proyecto para que el municipio indemnice a vecinos damnificados por baches, buscando agilizar la respuesta estatal.
- Ante reiterados reclamos rechazados y accidentes graves, la norma propone canales de denuncia y mecanismos administrativos para evaluar daños por falta de mantenimiento urbano.
- La iniciativa busca eliminar trabas burocráticas y obligar al Estado a asumir su responsabilidad legal, mejorando la seguridad vial y la rendición de cuentas institucional.
En el marco del proceso para visibilizar y exigir respuestas por el mal estado de las calles que comenzó con la página chaubache.com, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza para crear un “Régimen Municipal de Prevención, Atención y Reparación Administrativa de Daños” ocasionados por las deficiencias en las calles. La iniciativa busca establecer un procedimiento gratuito, ágil y accesible para que los vecinos puedan denunciar situaciones de riesgo y reclamar respuestas cuando sufran daños vinculados al mal estado de calles, veredas, desagües, tapas, señalización u otros bienes bajo responsabilidad municipal.
“En San Miguel de Tucumán se ha naturalizado algo que está absolutamente mal: una persona rompe su auto en un bache, se cae por una tapa faltante o sufre un accidente por el mal estado de una calle y no pasa nada, nadie se hace cargo. Y después viene otra etapa todavía peor, que es la burocracia. Queremos que nunca más un vecino viva la injusticia de sentirse abandonado frente al estado, que nunca más un tucumano, cuando haya sufrido algún tipo de daño, sienta que es invisible y que nadie se hace cargo”, sostuvo Canelada durante la presentación del proyecto.
Cobos explicó que el proyecto surge luego de detectar decenas de reclamos rechazados por el Municipio bajo el argumento de que Tucumán no cuenta con una ley provincial específica sobre responsabilidad del Estado. “Nosotros hemos detectado alrededor de 80 reclamos que terminaron siendo rechazados con ese pretexto. Lo que estamos planteando es un régimen claro que le diga al vecino cómo reclamar y que obligue al Municipio a responder. Si existe un daño, si existe una deficiencia en la infraestructura y si ambas cosas están relacionadas, el Estado tiene que hacerse cargo”, afirmó.
Durante la conferencia también estuvo presente Matías Cuenca, un trabajador de reparto que sufrió una fractura de tibia tras caer en un bache de avenida Avellaneda y Santiago, mientras trabajaba como delivery. Según relató, además de haber sido sometido a una operación donde le tuvieron que colocar nueve tornillos y una placa en la pierna, lleva dos meses sin poder trabajar. "Hice la denuncia en la Policía, mandé mensajes por redes sociales al municipio y no he tenido respuestas. Todo está destrozado, uno lo ve arriba de la moto".
La iniciativa contempla dos ejes centrales. Por un lado, un sistema preventivo para que cualquier vecino pueda denunciar situaciones peligrosas y obligar al Municipio a inspeccionar e intervenir en plazos breves. Por otro, un mecanismo administrativo para que el Estado municipal evalúe y responda ante daños ocasionados por falta de mantenimiento o deficiencias en la infraestructura pública. Entre otros puntos, el proyecto prevé canales unificados de denuncia, inspecciones técnicas obligatorias, plazos de respuesta, informes técnicos y mecanismos de reparación administrativa.