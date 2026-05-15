Carlos Ale rechazó las críticas del Ejecutivo y defendió sus pedidos de obras en la capital

Resumen para apurados
- El edil Juan Ale rechazó críticas del municipio de San Miguel de Tucumán y defendió su pedido de obras barriales, negando haber invadido competencias del Poder Ejecutivo local.
- La tensión surgió cuando el funcionario Gómez Tortosa cuestionó gestiones de Ale por servicios. El edil respondió que las apps no reemplazan el vínculo directo con los vecinos.
- Este cruce profundiza la división política en la capital tucumana. El concejal confirmó que seguirá su labor territorial, desafiando la estrategia de comunicación del municipio.
Un nuevo capítulo de tensión se abrió entre el Concejo Deliberante y la Intendencia de San Miguel de Tucumán. El concejal Carlos Ale presentó una respuesta formal ante la Secretaría General del municipio, luego de recibir una nota del funcionario Rodrigo Gómez Tortosa en la que se cuestionaban las solicitudes de obras y servicios que el edil elevó periódicamente al Ejecutivo.
La controversia se originó por los pedidos institucionales que Ale remitió vinculados a pavimentación, alumbrado público, limpieza y desmalezamiento en distintos barrios de la capital. Desde el municipio se habrían realizado observaciones al sugerir que tales gestiones podrían interferir en las competencias propias de la administración municipal.
Sin embargo, Ale rechazó de plano esta postura. “Defender los reclamos de los vecinos no es avasallar competencias, es cumplir con nuestro mandato”, remarcó el concejal. Según explicó, su rol no debe limitarse únicamente al recinto de sesiones o al tratamiento de ordenanzas, sino que implica una función activa de representación.
Más allá de las aplicaciones
En su descargo, el edil cuestionó la pretensión del municipio de canalizar todas las inquietudes ciudadanas exclusivamente a través de plataformas digitales. “La tecnología, como una app o el WhatsApp municipal, puede ayudar, pero nunca reemplazará el vínculo directo entre los representantes electos y los vecinos”, afirmó.
Ale remarcó que gestionar una solución para un barrio no implica "administrar recursos" ni "ejecutar obras" -facultades que reconoce como propias de la Intendencia-, sino ejercer el derecho de petición en nombre de la comunidad. “Un concejal no puede ser reducido a una función meramente ceremonial. Tenemos el deber de articular respuestas institucionales para los barrios”, insistió.
El concejal ratificó que continuará con su modalidad de trabajo territorial, al asegurar que los pedidos de mejoras urbanas seguirán llegando a las oficinas de la 9 de Julio y Lavalle mientras persistan las necesidades en las zonas periféricas de la ciudad.