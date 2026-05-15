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Cómo hacer barritas de cheesecake de Oreo en simples pasos y con pocos ingredientes

Las barritas necesitan menos tiempo de cocción que una tarta de tamaño completo.

Un postre fácil de preparar que tiene el éxito asegurado. Un postre fácil de preparar que tiene el éxito asegurado. Foto: Lorena Salinas
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Lorena Salinas presentó una receta práctica de barritas de cheesecake de Oreo, destacando su rapidez de cocción y facilidad de preparación para cualquier ocasión.
  • La técnica utiliza una base de galletas con un relleno de queso crema y yogur griego, reduciendo el tiempo de horno a menos de 30 minutos frente al formato de tarta tradicional.
  • Esta versión simplificada del postre clásico busca optimizar tiempos en la cocina, ofreciendo una opción versátil, fácil de transportar y con gran aceptación generacional.
Resumen generado con IA

Las galletas Oreo son una de las más amadas por todas las generaciones. Por eso es tan fácil que cualquier postre que las incluya tenga éxito. Pero, si a eso le sumamos una combinación con cheesecake, el resultado puede ser explosivo y gustar tanto a chicos como a grandes.

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Las barritas de cheesecake son fáciles de hacer y de hornear que una tarta cheesecake completa que puede requerir entre 40 y 60 minutos de cocción. Hacer barritas, en cambio, representa una gran diferencia en cuanto a tiempo, porque pueden estar listas en menos de media hora.

Preparar postres en barritas, además, permite seccionar las porciones para transportarlas más fácilmente y guardarlas en el freezer para tener para otros momentos. La influencer gastronómica Lorena Salinas compartió su receta.

Barritas de cheesecake Oreo: ingredientes

Para la corteza

- 130 gramos de galletas Oreo o similar

- 2 cucharadas de manteca

- 1/2 cucharadita de sal

Para el relleno

- 440 gramos de queso crema a temperatura ambiente

- 110 gramos de azúcar blanca

- 110 gramos de yogur griego sin azúcar a temperatura ambiente

- 1 cucharadita de extracto de vainilla

- 2 huevos a temperatura ambiente

- 1/4 de cucharadita de sal

- 75 gramos de galletas Oreo o similar

Para la parte de arriba

- 100 mililitros de crema de leche fría

- 1 cucharada de azúcar impalpable

- 20 gramos de galletas Oreo o similar

Las barritas de cheesecake de Oreo pueden servirse en fiestas, cumpleaños o en la merienda. Las barritas de cheesecake de Oreo pueden servirse en fiestas, cumpleaños o en la merienda. Foto: Lorena Salinas

Barritas de cheesecake de Oreo: preparación

Para la corteza

1. Moler las galletas hasta que queden del tamaño deseado. Se recomienda que no queden hechas harina para poder percibir su textura en el postre.

2. Agregar la sal y la manteca y mezclar con las galletas.

3. Cortar papel para hornear del tamaño del molde que se vaya a usar incluyendo tiras para los lados. Engrasar el molde con aceite vegetal y pegar el papel.

4. Pasar la mezcla de galletas al molde y perionarla. Llevar al congelador de 15 a 20 minutos.

Para el relleno

1. Batir el queso crema con el azúcar hasta que esté muy suave. Cada cierto tiempo parar y raspar los bordes del bowl para incorporar lo que quedó pegado sin batir.

2. Agregar la crema agria, la esencia de vainilla y la sal y volver a batir.

3. Bajar la velocidad de la batidora a mínimo y agregar uno por uno los huevos. Se puede agregar un nuevo huevo una vez que el anterior se haya integrado completamente.

4. Agregar las Oreo picadas y mezclar con una espátula con movimientos envolventes.

5. Llenar el molde con la mezcla y preaclentar el horno a 150 °C.

6. Cocinar de 20 a 30 minutos hasta que la preparación se mueva como gelatina si se agita el molde ligeramente. Esperar que se enfríe y llegarla al freezer toda la noche.

Para la parte de arriba

1. Batir la crema con el azúcar hasta que quede espumosa y se puedan formar puntas firmes.

2. Esparcir la crema sobre las barritas de cheesecake y encima dejar caer las galletas picadas.

3. Desmoldar el cheesecake levantando el papel y cortar las barritas usando un cuchillo húmedo.

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