Galletas nube con tres ingredientes: la receta saludable de Paulina Cocina para un desayuno alto en hierro

Los desayunos deliciosos pueden encontrarse también fuera de la panadería. Aunque las medialunas, las tortillas y los budines puedan resultar en opciones muy cómodas de primera comida, lo cierto es que su perfil nutricional puede provocar efectos de larga duración en la salud que minimizarán su practicidad en el futuro. Pero ello puede revertirse con reversiones de los productos que más nos gustan, como son las galletas nube de Paulina Cocina.