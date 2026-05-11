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Galletas nube con tres ingredientes: la receta saludable de Paulina Cocina para un desayuno alto en hierro

En solo tres pasos es posible preparar una receta que reemplaza las harinas refinadas, el azúcar y la manteca.

¿Cómo preparar galletas nube en pocos pasos? ¿Cómo preparar galletas nube en pocos pasos? (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Paulina Cocina presentó una receta de galletas nube saludable para el desayuno, utilizando solo tres ingredientes y sin harinas para mejorar el aporte nutricional diario.
  • La preparación mezcla huevo, coco rallado y endulzante en tres pasos rápidos. Surge como alternativa a la bollería tradicional para evitar harinas refinadas, grasas y azúcares.
  • Esta tendencia de cocina exprés y nutritiva promueve hábitos saludables accesibles. El uso de ingredientes como el coco refuerza el sistema inmune y mejora la saciedad.
Resumen generado con IA

Los desayunos deliciosos pueden encontrarse también fuera de la panadería. Aunque las medialunas, las tortillas y los budines puedan resultar en opciones muy cómodas de primera comida, lo cierto es que su perfil nutricional puede provocar efectos de larga duración en la salud que minimizarán su practicidad en el futuro. Pero ello puede revertirse con reversiones de los productos que más nos gustan, como son las galletas nube de Paulina Cocina.

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La reconocida cocinera de recetas práctica e influencer, Paulina Cocina, compartió su propia receta de “galletitas de nube”, una preparación que eleva el perfil nutricional de los productos de pastelería y bollería. Esta versión no requiere de harina, ni azúcar ni manteca, ingredientes altos en carbohidratos de baja calidad y grasas. Además su textura lleva a convertir esta preparación en una experiencia similar a “comer un pedazo de nube”, como describió la influencer, aunque luego se corrigió diciendo que “nunca comió una”.

En su receta compartida en sus redes sociales, la cocinera detalló que se trata de una versión con muy pocos ingredientes y muy sencilla de preparar. Aquí se reemplaza la harina por coco rallado, un alimento energético rico en fibra y minerales, ideal para mejorar la digestión, aportar saciedad y proteger el sistema inmune gracias a su alto contenido en manganeso, hierro y selenio.

Cómo preparar galletas nube en pocos pasos

En muy pocos pasos es posible preparar estas galletas fáciles y deliciosas:

Los ingredientes necesarios

Para realizar esta preparación exprés que propone Paulina, solo vas a necesitar tres elementos básicos que seguramente ya tenés en tu alacena:

  • 1 huevo
  • 1 sobrecito de endulzante (ella recomienda el de envoltorio amarillo por su sabor similar al de las galletitas tradicionales).
  • 1/2 taza de coco rallado

La magia de esta receta reside en su sencillez, ya que no requiere técnicas complejas de amasado ni tiempos de espera prolongados. Seguí estas instrucciones:

1. En un recipiente, mezclá el huevo con el endulzante y el coco rallado hasta lograr una consistencia homogénea.

2. Con la mezcla lista, formá pequeñas bolitas con las manos. Con estas cantidades, obtendrás aproximadamente tres galletitas (si buscás una porción mayor, simplemente duplicá los ingredientes).

3. Llevá las piezas a cocinar (preferentemente en una sartén o Airfryer para mantener la rapidez) por tan solo 10 minutos.

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