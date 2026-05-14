Médicos anuncian cambio en el nombre oficial del Síndrome de Ovario Poliquístico: la medida para proteger la salud femenina

Resumen para apurados
- Especialistas renombraron el Síndrome de Ovario Poliquístico como Síndrome de Ovario Metabólico Poliendocrino (SMPO) para mejorar diagnósticos y reflejar su impacto sistémico real.
- La medida, publicada en The Lancet tras 14 años de trabajo, busca evitar confusiones sobre la presencia de quistes y alertar sobre riesgos de diabetes e hipertensión vinculados.
- Se espera que la nueva denominación reduzca el estigma, impulse la inversión en investigación científica femenina y garantice tratamientos integrales para millones de pacientes.
El tradicional Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), una de las afecciones hormonales más frecuentes entre las mujeres en edad fértil, tendrá una nueva denominación médica: Síndrome de Ovario Metabólico Poliendocrino (SMPO). La modificación busca mejorar el diagnóstico temprano y evitar confusiones que durante años dificultaron tratamientos adecuados.
La nueva terminología fue respaldada por especialistas internacionales y publicada en la revista científica The Lancet, con el objetivo de reflejar que esta enfermedad no solo afecta los ovarios, sino también el metabolismo, el sistema hormonal y la salud mental.
¿Por qué cambia el nombre del Síndrome de Ovario Poliquístico?
Durante décadas, el término “poliquístico” llevó a pensar que todas las pacientes debían presentar quistes visibles en los ovarios. Sin embargo, especialistas sostienen que este signo no aparece en todos los casos y que la enfermedad es mucho más compleja.
La doctora Helena Teede explicó que el antiguo nombre generaba errores frecuentes en los consultorios y retrasaba diagnósticos importantes.
El nuevo concepto de Síndrome de Ovario Metabólico Poliendocrino apunta a describir mejor la alteración hormonal y metabólica que padecen millones de mujeres en el mundo.
Cuántas mujeres afecta esta enfermedad hormonal
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 % y el 13 % de las mujeres en edad reproductiva padecen esta condición.
Además, especialistas advierten que cerca del 70 % de las afectadas desconoce que tiene la enfermedad, lo que incrementa el riesgo de complicaciones como:
Diabetes tipo 2.
Infertilidad.
Hipertensión.
Enfermedades cardiovasculares.
Problemas hepáticos.
Apnea del sueño.
Depresión y ansiedad.
La relación entre el síndrome y la diabetes
Uno de los principales motivos detrás del cambio de nombre es el fuerte vínculo entre esta afección y la resistencia a la insulina.
La doctora Andrea Dunaif señaló que cuando el cuerpo deja de responder correctamente a la insulina, el organismo produce mayores cantidades de esta hormona hasta que finalmente puede desencadenarse la diabetes tipo 2.
Además, el SMPO suele provocar:
Ciclos menstruales irregulares.
Dificultades para quedar embarazada.
Aumento de hormonas masculinas.
Caída del cabello.
Acné y alteraciones dermatológicas.
Expertos buscan reducir estigmas y mejorar tratamientos
La doctora Alla Vash-Margita indicó que el nombre anterior también contribuía a generar estigmas y desinformación en las pacientes.
Muchas mujeres creían que solo podían tener la enfermedad si presentaban quistes grandes en los ovarios, algo que no siempre ocurre.
La modificación fue impulsada tras 14 años de trabajo conjunto entre 56 organizaciones médicas y grupos de pacientes. Desde organizaciones como Verity PCOS UK sostienen que el nuevo término permitirá exigir más investigación y mejores coberturas médicas.
Qué significa el nuevo nombre SMPO
El término “metabólico poliendocrino” busca dejar en claro que la enfermedad afecta múltiples sistemas del cuerpo y no únicamente la fertilidad.
Especialistas consideran que este cambio puede facilitar:
Diagnósticos más rápidos.
Tratamientos integrales.
Mayor conciencia pública.
Más inversión en salud femenina.
Prevención temprana de diabetes e infertilidad.
La doctora Christina Boots remarcó que históricamente las enfermedades femeninas recibieron menos financiación médica y científica, por lo que esta actualización podría impulsar nuevas terapias y estrategias de prevención.