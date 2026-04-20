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El canciller alemán aseguró que no ve razones para que EEUU ataque a Cuba

"A pesar de todos los problemas políticos internos que este país tiene con su régimen comunista, no hay ninguna amenaza perceptible desde Cuba hacia otros países", declaró.

Luiz Inácio Lula da Silva y Friedrich Merz. FOTO X Luiz Inácio Lula da Silva y Friedrich Merz. FOTO X
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El canciller Friedrich Merz afirmó el lunes 20 de abril en Hannover que no ve razones para que EE.UU. ataque a Cuba, tras meses de presión del presidente Trump sobre la isla.
  • La declaración ocurrió tras la captura de Maduro y la guerra en Irán. Merz, junto a Lula da Silva, enfatizó que las diferencias políticas no justifican intervenciones militares.
  • Este rechazo europeo busca evitar un nuevo conflicto bélico global y marca un límite diplomático frente a la estrategia de intervención militar de la administración Trump.
Resumen generado con IA

El jefe canciller alemán Friedrich Merz aseguró este lunes (20.04.2026) que no veía razones para que Estados Unidos (EEUU) ataque a Cuba, tras meses de presión del presidente Donald Trump sobre el régimen comunista de la isla.

"A pesar de todos los problemas políticos internos que este país tiene con su régimen comunista, no hay ninguna amenaza perceptible desde Cuba hacia otros países", declaró el canciller. "Y por eso no veo en qué se basaría una intervención aquí", agregó, según consignó la cadena DW, con base en agencias internaciones.

Tras la operación para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y la guerra lanzada junto a Israel contra el gobierno islámico de Irán, Trump ha advertido que Cuba podría ser el siguiente objetivo.

En una rueda de prensa junto con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva este lunes en Hanóver, Merz dijo que Estados Unidos debería resolver sus diferencias con Cuba "de forma pacífica y a través de medios diplomáticos, y no comenzar innecesariamente un nuevo conflicto en el mundo que solo causará más problemas".

"La capacidad de defenderse no significa tener el derecho a intervenir militarmente en otros Estados cuando sus sistemas políticos no coinciden con lo que otros puedan tener en mente", afirmó.

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