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Talleres abre la séptima fecha de una Liga Tucumana que palpita sus grandes clásicos

El líder recibe a All Boys este viernes para dar inicio a la última jornada de la primera rueda. La programación del Torneo Apertura destaca por los clásicos de Simoca, Santa Ana y Ranchillos, además del esperado comienzo de la Primera B en busca del ascenso.

GRAN ARRANQUE. Con 11 puntos, Talleres de Tafí Viejo lidera su grupo en el torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol. GRAN ARRANQUE. Con 11 puntos, Talleres de Tafí Viejo lidera su grupo en el torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol. Foto: Prensa Talleres.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Talleres de Tafí Viejo visita este viernes a All Boys por la séptima fecha de la Liga Tucumana, cerrando la primera rueda del Apertura para consolidar su liderazgo en el certamen.
  • La jornada incluye los clásicos de Simoca y Santa Ana, con cuatro equipos aún invictos. Paralelamente, hoy inicia el torneo de la Primera B que otorgará dos ascensos directos.
  • El cierre de esta etapa definirá los candidatos al título regional. La reactivación del ascenso y los duelos históricos fortalecen la competencia y el interés del fútbol tucumano.
Resumen generado con IA

Con la presencia del líder Talleres frente al colista All Boys, desde las 16, se pondrá en marcha este viernes la séptima fecha -última de la primera rueda- del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana, en una jornada que tendrá actividad en distintos horarios y escenarios y donde también sobresalen varios clásicos.

Por el Grupo C, Lastenia se medirá con Unión del Norte, mientras que en el interzonal, desde las 17, se jugará el clásico entre San Antonio y Cruz Alta. En tanto, por el Grupo F, a las 21, Concepción FC recibirá a Santa Rosa.

La programación continuará el sábado con siete encuentros y uno de los partidos destacados será el clásico de la ciudad de Simoca entre Alto Verde y el puntero Unión Simoca, que jugarán desde las 16 por el Grupo D. El domingo habrá otros nueve partidos y también se disputará el clásico de Santa Ana entre Santa Ana y San Lorenzo por el Grupo F.

El lunes cerrarán la fecha Atlético y Argentinos del Norte en San Jorge. Además, el miércoles se disputarán los encuentros postergados entre Sportivo Guzmán y San Antonio, y Tucumán Central frente a Atlético Concepción.

El certamen mantiene cuatro equipos invictos: San Martín, Atlético Concepción, Famaillá y Deportivo Graneros.

Por su parte, la Primera B del Torneo Anual tendrá este viernes su primera fecha buscando dos ascensos a primera división.  Por el Grupo B, desde las 16, Ingenio Viejo enfrentará a Mercedes en cancha de Almirante Brown. En el Grupo C, a las 17 jugarán Mariano Moreno y La Candelaria, mientras que a las 18 se medirán Unión San Francisco y La Colonia en cancha de Deportivo Trancas.

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