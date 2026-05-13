San Martín derrotó a Tucumán Central y trepó a lo más alto de su grupo en la Liga Tucumana
Con un doblete de Leonel Sir, el "Santo" venció 3-1 al "Rojo" y alcanzó a Sportivo Guzmán en lo más alto de la Zona B. Repasá cómo quedaron las posiciones en todos los grupos del Apertura a poco del cierre de la primera fase.
Resumen para apurados
- San Martín venció 3-1 a Tucumán Central en el complejo Natalio Mirkin por la Liga Tucumana para alcanzar la cima de la Zona B junto a Sportivo Guzmán, manteniendo su invicto.
- Con dos goles de Leonel Sir, el 'Santo' ratificó su buen momento ante un rival con suplentes. El torneo Apertura entra en etapa decisiva para definir clasificados a la fase final.
- El liderazgo de San Martín es clave ya que aún adeuda el clásico tucumano. El certamen se vuelve determinante para perfilar a los candidatos al título en una competencia muy pareja.
A una fecha para el cierre de la primera rueda del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles”, el campeonato comienza a perfilar a sus candidatos en una competencia que tiene zonas muy parejas y otras donde algunos equipos empiezan a marcar diferencias.
En la Zona B, San Martín de Tucumán alcanzó a Sportivo Guzmán en la cima de las posiciones. El “Santo” derrotó 3-1 a Tucumán Central en el complejo Natalio Mirkin y se mantiene invicto en el certamen.
El conjunto de La Ciudadela abrió el marcador con un gol en contra de Maximiliano Martínez y en el complemento apareció nuevamente Leonel Sir, una de las grandes figuras del torneo, para convertir por duplicado y sellar el triunfo. El descuento para el “Rojo” de Villa Alem fue obra de Daniel Gómez.
Tucumán Central presentó una formación integrada en su mayoría por jugadores alternativos y suplentes del plantel que disputa el Federal A, apostando a darles rodaje en el torneo local.
Con este resultado, San Martín llegó a los 10 puntos, producto de tres victorias y un empate en cuatro presentaciones. Además, todavía adeuda dos encuentros: el clásico frente a Atlético Tucumán en San Jorge y el interzonal ante San Lorenzo de Delfín Gallo.
Por su parte, Atlético alcanzó las seis unidades luego de golear 3-0 a San Antonio. Los goles del “Decano” fueron convertidos por Ramiro Pereyra, en dos oportunidades, y Facundo Coman.
Sportivo Guzmán, en tanto, también suma 10 puntos y comparte el liderazgo con el “Santo”, mientras que Amalia aparece al acecho con 9 unidades.
Posiciones Zona B
San Martín 10
Sportivo Guzmán 10
Amalia 9
San Antonio 7
Atlético Tucumán 6
Tucumán Central 6
Argentinos del Norte 5
Así están los demás grupos
Zona A
Talleres 11
Experimental 10
Juventud Unida 10
Central Norte 9
Villa Mitre 9
San José 4
All Boys 1
Zona C
Atlético Concepción 15
Lastenia 10
San Juan 8
Unión del Norte 7
Garmendia 6
Cruz Alta 2
San Lorenzo (DG) 2*
Zona D
Famaillá 13
Bella Vista 9
Almirante Brown 9
San Pablo 7
Ateneo Parroquial 4
San Fernando 3
Santa Lucía 3
Zona E
Unión Simoca 13
Concepción FC 11
San Ramón 10
Ñuñorco 10
Alto Verde 6
La Providencia 6
Azucarera Argentina 5
Santa Rosa 5
Zona F
Deportivo Graneros 16
Deportivo Marapa 13
Deportivo Aguilares 12
Jorge Newbery 10
Deportivo Llorens 7
San Lorenzo (SA) 7
Deportivo Trinidad 3
Santa Ana 1
Así, con varios encuentros pendientes y diferencias mínimas entre los principales equipos, el Apertura entra en una etapa decisiva donde cada punto empieza a ser determinante en la pelea por la clasificación y el sueño del título.