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San Martín derrotó a Tucumán Central y trepó a lo más alto de su grupo en la Liga Tucumana

Con un doblete de Leonel Sir, el "Santo" venció 3-1 al "Rojo" y alcanzó a Sportivo Guzmán en lo más alto de la Zona B. Repasá cómo quedaron las posiciones en todos los grupos del Apertura a poco del cierre de la primera fase.

EN RACHA. Leonel Sir anotó por duplicado en la victoria sobre Tucumán Central y ya suma cuatro gritos en el certamen, tras haberle convertido previamente a Amalia y Argentinos del Norte. EN RACHA. Leonel Sir anotó por duplicado en la victoria sobre Tucumán Central y ya suma cuatro gritos en el certamen, tras haberle convertido previamente a Amalia y Argentinos del Norte. Foto: Prensa San Martín.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín venció 3-1 a Tucumán Central en el complejo Natalio Mirkin por la Liga Tucumana para alcanzar la cima de la Zona B junto a Sportivo Guzmán, manteniendo su invicto.
  • Con dos goles de Leonel Sir, el 'Santo' ratificó su buen momento ante un rival con suplentes. El torneo Apertura entra en etapa decisiva para definir clasificados a la fase final.
  • El liderazgo de San Martín es clave ya que aún adeuda el clásico tucumano. El certamen se vuelve determinante para perfilar a los candidatos al título en una competencia muy pareja.
Resumen generado con IA

A una fecha para el cierre de la primera rueda del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles”, el campeonato comienza a perfilar a sus candidatos en una competencia que tiene zonas muy parejas y otras donde algunos equipos empiezan a marcar diferencias.

En la Zona B, San Martín de Tucumán alcanzó a Sportivo Guzmán en la cima de las posiciones. El “Santo” derrotó 3-1 a Tucumán Central en el complejo Natalio Mirkin y se mantiene invicto en el certamen.

El conjunto de La Ciudadela abrió el marcador con un gol en contra de Maximiliano Martínez y en el complemento apareció nuevamente Leonel Sir, una de las grandes figuras del torneo, para convertir por duplicado y sellar el triunfo. El descuento para el “Rojo” de Villa Alem fue obra de Daniel Gómez.

Tucumán Central presentó una formación integrada en su mayoría por jugadores alternativos y suplentes del plantel que disputa el Federal A, apostando a darles rodaje en el torneo local.

Con este resultado, San Martín llegó a los 10 puntos, producto de tres victorias y un empate en cuatro presentaciones. Además, todavía adeuda dos encuentros: el clásico frente a Atlético Tucumán en San Jorge y el interzonal ante San Lorenzo de Delfín Gallo.

Por su parte, Atlético alcanzó las seis unidades luego de golear 3-0 a San Antonio. Los goles del “Decano” fueron convertidos por Ramiro Pereyra, en dos oportunidades, y Facundo Coman.

Sportivo Guzmán, en tanto, también suma 10 puntos y comparte el liderazgo con el “Santo”, mientras que Amalia aparece al acecho con 9 unidades.

Posiciones Zona B

San Martín 10

Sportivo Guzmán 10

Amalia 9

San Antonio 7

Atlético Tucumán 6

Tucumán Central 6

Argentinos del Norte 5

Así están los demás grupos

Zona A

Talleres 11

Experimental 10

Juventud Unida 10

Central Norte 9

Villa Mitre 9

San José 4

All Boys 1

Zona C

Atlético Concepción 15

Lastenia 10

San Juan 8

Unión del Norte 7

Garmendia 6

Cruz Alta 2

San Lorenzo (DG) 2*

Zona D

Famaillá 13

Bella Vista 9

Almirante Brown 9

San Pablo 7

Ateneo Parroquial 4

San Fernando 3

Santa Lucía 3

Zona E

Unión Simoca 13

Concepción FC 11

San Ramón 10

Ñuñorco 10

Alto Verde 6

La Providencia 6

Azucarera Argentina 5

Santa Rosa 5

Zona F

Deportivo Graneros 16

Deportivo Marapa 13

Deportivo Aguilares 12

Jorge Newbery 10

Deportivo Llorens 7

San Lorenzo (SA) 7

Deportivo Trinidad 3

Santa Ana 1

Así, con varios encuentros pendientes y diferencias mínimas entre los principales equipos, el Apertura entra en una etapa decisiva donde cada punto empieza a ser determinante en la pelea por la clasificación y el sueño del título.

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