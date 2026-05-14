Hipismo: Ana y Rocío Salguero afrontarán un gran desafío internacional en Buenos Aires

Resumen para apurados
- Las hermanas Ana y Rocío Salguero representarán a Tucumán este viernes en el torneo internacional Sol de Mayo en Buenos Aires, buscando clasificar al Sudamericano de hipismo.
- Las amazonas de La Totorilla saltarán vallas de 1,10 metros con sus caballos HJ Homero y Over Board Z, enfrentando a destacados binomios de Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.
- El certamen es decisivo para clasificar al Campeonato Sudamericano. Marca el debut de las Salguero en la temporada y busca posicionar al hipismo tucumano en el alto nivel regional.
El hipismo tucumano volverá a tener presencia en una de las competencias más importantes del calendario sudamericano. Las hermanas Ana y María Rocío Salguero representarán a la provincia en el torneo internacional Sol de Mayo, que se disputará desde este viernes y hasta el domingo en las instalaciones del tradicional Club Hípico Argentino, en Buenos Aires.
Las amazonas del Establecimiento Ecuestre La Totorilla, ubicado en la localidad de Macomitas, competirán en las pruebas reservadas para Tercera categoría, con obstáculos de hasta 1,10 metro de altura. El certamen reunirá a destacados binomios de distintos países de Sudamérica, entre ellos Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil, lo que le dará un importante nivel deportivo a la competencia.
Ana Salguero, de 23 años, participará junto a “HJ Homero”. La amazona practica equitación desde hace nueve años y buscará aprovechar la experiencia acumulada en distintos concursos nacionales. Por su parte, María Rocío Salguero, de 25 años, montará a “Over Board Z”. Aunque comenzó en este deporte en 2020, logró una rápida evolución y se ganó un lugar en competencias de relevancia.
El torneo Sol de Mayo genera una enorme expectativa dentro del ambiente ecuestre debido a que es clasificatorio para el Campeonato Sudamericano. Por ese motivo, contará con la presencia de varios de los mejores exponentes de cada categoría y será una exigente medida para todos los participantes.
Las hermanas Salguero llegarán a esta cita con grandes ilusiones, pese a que será su primera competencia oficial de la temporada. Con dedicación y entusiasmo, intentarán dejar en alto el nombre del hipismo tucumano en una de las pistas más emblemáticas del país