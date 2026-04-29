El hipismo provincial levanta el telón en La Liofila

“Es un concurso interno que se realiza por invitación. Lamentablemente, debido a las inclemencias del tiempo, la temporada está comenzando un poco tarde. Este será el primer certamen del año y la verdad que tenemos muchas expectativas”, explicó Lourdes Cossio, una de las organizadoras y también protagonista en pista. La amazona destacó además la presencia de binomios de distintos puntos de la región, lo que le dará jerarquía al encuentro.