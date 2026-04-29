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El hipismo provincial levanta el telón en La Liofila

Amazonas y jinetes de la región competirán en el primer certamen de saltos variados del año. Competencia, música y propuestas para toda la familia en el torneo que se llevará a cabo en Tapia.

PROTAGONISTA. Lourdes Solórzano competirá en la prueba más importante del certamen de La Liofila. PROTAGONISTA. Lourdes Solórzano competirá en la prueba más importante del certamen de La Liofila.
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jinetes y amazonas de la región inician la temporada ecuestre este sábado y domingo en La Liofila, Tapia, durante el primer torneo interprovincial de saltos variados del año.
  • Tras demoras climáticas, el evento reúne a jinetes de cuatro provincias y clubes locales. La propuesta incluye competencias, shows musicales y gastronomía con entrada gratuita.
  • El certamen marca el inicio del calendario provincial y funciona como preparación clave para la tercera edición del torneo Regional que se realizará a fines de septiembre.
Resumen generado con IA

El calendario ecuestre provincial comenzará a tomar impulso este fin de semana con la realización del primer certamen de saltos variados de la temporada, que tendrá como escenario el predio de La Liofila Polo Jumping, en Tapia. La cita, prevista para el sábado y el domingo, reunirá a amazonas y jinetes provenientes de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, en un torneo interprovincial de hipismo que promete nivel y espectáculo.

La actividad se desarrollará en la pista de arena ubicada en el kilómetro 4,5 de la ruta 341. Las puertas del predio se abrirán a las 10 y la programación se extenderá hasta entrada la noche, con una propuesta que combinará competencia deportiva, homenajes y shows musicales, en un formato pensado para toda la familia.

“Es un concurso interno que se realiza por invitación. Lamentablemente, debido a las inclemencias del tiempo, la temporada está comenzando un poco tarde. Este será el primer certamen del año y la verdad que tenemos muchas expectativas”, explicó Lourdes Cossio, una de las organizadoras y también protagonista en pista. La amazona destacó además la presencia de binomios de distintos puntos de la región, lo que le dará jerarquía al encuentro.

Por Tucumán dirán presente representantes de clubes y centros ecuestres como La Foresta, Don Vicente, Jockey Club, Al Galope, La Totorilla y la propia La Liofila, lo que garantiza una nutrida participación local. Entre los nombres destacados que animarán las distintas pruebas sobresalen Vanina Paoletti, Lourdes Solórzano, Matías Saravia y Guillermo Carceller, todos con experiencia en este tipo de competencias.

El certamen no solo marcará el puntapié inicial de la temporada, sino que también funcionará como preparación para la tercera edición del torneo Regional, que se llevará a cabo a fines de septiembre en La Liofila Polo Jumping.

 Además del atractivo deportivo, el encuentro ofrecerá propuestas recreativas para el público. “Realizaremos distintos reconocimientos y habrá música en vivo con los DJ’s Maldo, Diablo y Clemente. La entrada será libre y gratuita, por lo que invitamos a todos a disfrutar de un fin de semana distinto, con buenos espectáculos y gastronomía”, concluyó Cossio.

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