Ajedrez en la escuela: el juego que ayuda a los chicos a pensar

En la escuela 89, el ajedrez atraviesa casi todos los grados. Entre los alumnos locales estaba Máximo Olveira, que ya participó en un torneo internacional en México. “Lo que más me gusta es descubrir estrategias para hacer jaque al rey”, contó. También valoró que chicos de otros lugares lleguen hasta su escuela para compartir la jornada, y reveló que fue su profesor Pablo Ruiz, quien lo incentivó a participar de ese torneo online que fue una gran experiencia personal.