Recuerdos fotográficos: 1971. Bobby Fischer, el “niño terrible” del ajedrez, en Tucumán

Fue perseguido a distancia por un cronista y un fotógrafo de LA GACETA. En la esquina de 25 de Mayo y Córdoba se paró frente a los periodistas. “¡Notas, no! ¡Fuera!”, les dijo. Le insistieron en que sólo querían seguir su paseo. “No. ¡Fuera!, reiteró. Subió a un taxi y cuando se iba les hizo una señal de que les iba a dar una paliza si lo perseguían. Fischer se quedó hasta el domingo en Tucumán pero nunca se lo pudo entrevistar.