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Faustino Oro debutó como Gran Maestro ante una estrella mundial del ajedrez

El argentino consiguió la tercera norma necesaria en el Sardinia World Chess Festival y pasó a ser el segundo jugador más joven del mundo en alcanzar el máximo título de la FIDE. Cerró el torneo enfrentando al ruso Ian Nepomniachtchi.

Faustino Oro es el segundo Gran Maestro más joven de la historia. Faustino Oro es el segundo Gran Maestro más joven de la historia. (EFE/ Ignacio Ortega)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Faustino Oro, de 12 años, se convirtió en Gran Maestro de ajedrez tras obtener su tercera norma en el Sardinia World Chess Festival en Italia, enfrentando a Ian Nepomniachtchi.
  • El prodigio argentino alcanzó el título tras un invicto de ocho rondas y sumar puntos ante rivales de élite, completando los requisitos de la FIDE iniciados en Madrid y Buenos Aires.
  • Consagrado como el segundo Gran Maestro más joven de la historia, Oro ingresa a la élite mundial, consolidándose como la máxima promesa del ajedrez argentino y del circuito global.
Resumen generado con IA

Faustino Oro volvió a escribir una página histórica para el ajedrez argentino y mundial. Con apenas 12 años, logró convertirse oficialmente en Gran Maestro, el máximo título otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), durante su participación en el Sardinia World Chess Festival, disputado en Cerdeña.

El joven prodigio alcanzó la marca a una ronda del final del torneo. La clave fue el emparejamiento ante Ian Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores del mundo y actual número 21 del ranking internacional con un Elo de 2729 puntos. Solo el hecho de enfrentarlo le permitió cumplir las exigencias reglamentarias necesarias para conseguir la tercera norma de Gran Maestro que le faltaba.

Después de asegurar el título, Oro disputó su última partida justamente frente al ruso, en un duelo de máxima dificultad que terminó con derrota para el argentino. De esta manera, cerró su participación con seis puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y una caída, ubicándose 18° en la clasificación general.

Durante el certamen, el argentino permaneció invicto hasta la ronda final y consiguió resultados destacados frente a rivales de elite. Hizo tablas contra tres Grandes Maestros con más de 2600 puntos Elo: Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Leon Luke Mendonca. Además, derrotó a todos los Maestros Internacionales que enfrentó en el torneo.

Ser Gran Maestro representa ingresar a la elite absoluta del ajedrez mundial. Para obtener el título, los jugadores deben alcanzar tres normas oficiales y superar los 2500 puntos de ranking Elo, requisitos que demandan rendimientos sostenidos frente a rivales de altísimo nivel.

Faustino ya había conseguido sus primeras dos normas durante 2025: la primera en Madrid, en el torneo Legends & Prodigies, y la segunda en Buenos Aires, durante el Magistral Szmetan-Giardelli. Ahora, en Cerdeña, completó el último paso y quedó en la historia como uno de los Grandes Maestros más jóvenes que haya tenido el ajedrez mundial.

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