Faustino Oro debutó como Gran Maestro ante una estrella mundial del ajedrez

El joven prodigio alcanzó la marca a una ronda del final del torneo. La clave fue el emparejamiento ante Ian Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores del mundo y actual número 21 del ranking internacional con un Elo de 2729 puntos. Solo el hecho de enfrentarlo le permitió cumplir las exigencias reglamentarias necesarias para conseguir la tercera norma de Gran Maestro que le faltaba.