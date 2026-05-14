Transporte y tarifas apuntalaron la inflación de abril en Tucumán

La inflación tucumana tuvo tres componentes que motivaron que, en abril, la variación haya sido del 2,7%, una décima por encima de la medida a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y que fue la más alta desde noviembre del año pasado. Por un lado, la mayor variación del período correspondió a la categoría “Transporte” (7,6%), tanto por el incremento en algunos servicios puntuales como el pasaje aéreo y la suba del combustible, que tuvo efectos retardados, dada la suba del 23% que se registró en marzo. El segundo aspecto estuvo relacionado con las tarifas de los servicios públicos privatizados. Así, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tucumán el segundo rubro de mayor reajuste fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (6,1%). Las cuotas de los colegios privados se ubicó en el tercer disparador de los precios, con una variación del 4,6% en el cuarto mes del año.