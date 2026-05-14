La inflación de abril fue del 2,6% y se confirmó la desaceleración esperada

Resumen para apurados
- El INDEC informó que la inflación de abril fue del 2,6% en Argentina, confirmando una desaceleración frente al 3,4% de marzo por la menor presión en los rubros de alimentos y educación.
- Con un acumulado anual de 12,3%, la cifra refleja el alivio en carnes y frutas, lo que permitió compensar los incrementos en transporte y el cambio de temporada en indumentaria.
- La caída de la inflación núcleo al 2% anticipa una tendencia bajista. Consultoras estiman que mayo podría rondar el 1% si persiste la calma cambiaria y no hay nuevos ajustes tarifarios.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que marcó una suba de 2,6% mensual, en línea con las previsiones de las principales consultoras privadas, que anticipaban una fuerte desaceleración respecto de marzo.
Con este dato, la inflación acumulada en lo que va de 2026 fue del 12,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%.
El resultado representa una baja frente al 3,4% registrado en marzo y consolida el regreso a una trayectoria descendente de los precios, luego del impacto que habían tenido el inicio del ciclo lectivo, los aumentos en combustibles y la aceleración de alimentos durante el tercer mes del año.
Las consultoras ya anticipaban una inflación debajo del 2,5%
Antes de conocerse el dato oficial, las principales consultoras privadas coincidían en que abril mostraría una desaceleración significativa.
Entre las estimaciones más difundidas, EcoGo, Equilibra y C&T Asesores Económicos proyectaban una inflación mensual en torno al 2,4% y 2,5%.
El alivio estuvo explicado principalmente por una moderación en el precio de los alimentos y una desaceleración en educación, rubro que suele mostrar fuertes subas en marzo por el comienzo de las clases.
Según C&T, educación habría pasado de un incremento cercano al 12% en marzo a una suba próxima al 5% en abril. En paralelo, alimentos y bebidas mostraron una dinámica mucho más contenida, con aumentos cercanos al 1%.
La carne desaceleró y ayudó a contener el IPC
Uno de los factores clave detrás de la desaceleración fue la menor presión de la carne, que venía siendo uno de los productos con mayor incidencia en la inflación.
Desde EcoGo señalaron que los precios de la carne mostraron un comportamiento “más moderado”, con una variación cercana al 1,9%, prácticamente la mitad del aumento registrado el mes previo.
Además, frutas y verduras registraron bajas en varias mediciones privadas, ayudando a compensar otros incrementos estacionales.
Transporte y regulados siguieron presionando
Pese a la desaceleración general, algunos rubros continuaron mostrando subas por encima del promedio.
El transporte volvió a ubicarse entre los sectores con mayores aumentos, impulsado por combustibles y tarifas vinculadas al transporte público.
Equilibra estimó que transporte avanzó 4,3% en abril, mientras que los precios regulados en conjunto habrían aumentado 4,7%.
La indumentaria también mostró subas superiores al promedio por el cambio de temporada otoño-invierno.
La inflación núcleo mostró una mejora
Otro dato seguido de cerca por el mercado fue la evolución de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales.
Las consultoras privadas estimaron que este componente se habría ubicado cerca del 2%, mostrando una desaceleración importante frente al 3,2% registrado en marzo.
Para los analistas, este indicador refleja una mejora más consistente en la dinámica inflacionaria y podría anticipar nuevos descensos durante los próximos meses si se mantiene la estabilidad cambiaria.
Qué espera el mercado para los próximos meses
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, la inflación mensual seguiría por encima del 2% al menos hasta julio, aunque con una tendencia descendente durante el segundo semestre.
Algunas consultoras incluso sostienen que mayo podría convertirse en el primer mes del año con una inflación “que empiece con uno”, siempre y cuando no haya nuevos saltos en combustibles ni mayor presión internacional sobre el precio del petróleo.
La inflación en CABA también mostró desaceleración
Días antes del dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires también había mostrado señales de desaceleración.
El Instituto de Estadística y Censos porteño informó que el IPCBA avanzó 2,5% en abril, por debajo del 3% registrado en marzo.
En ese relevamiento, transporte lideró las subas con un alza de 5,4%, mientras que información y comunicación avanzó 3,4%.
En contraste, educación aumentó apenas 1,2% y bebidas alcohólicas y tabaco registró una suba de 1,1%.
La inflación acumulada en la Ciudad durante el primer cuatrimestre alcanzó el 11,6%.