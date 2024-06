A cien años de la muerte de Kafka: un fenómeno interminable

Los tres compromisos matrimoniales, dos con la misma novia, no hablan precisamente de un equilibrio emocional aunque sí de una escrupulosidad exacerbada, ni tampoco de una imaginación expuesta ante lo inevitable, que no excluía la posesión de una las mentalidades más penetrantes de su tiempo, pero no situada dentro de los parámetros de un pensamiento lógico. La paradoja y las piruetas mentales del Talmud son sus instrumentos predilectos. Y no cabe negar que si no hubiera sido por el accidente llamado Hitler, como por la tuberculosis que él mismo autogeneró, el creador de El proceso hubiera podido llegar a una edad relativamente avanzada.