El folclore tiene una fuerte presencia en la agenda de espectáculos

En Una Sola Mesa (Roca 177, Yerba Buena) habrá música folclórica latinoamericana, centrada en los ritmos románticos caribeños, con la presencia de Damarys Figueroa Mestre y Nico Tula Rizo desde las 14.
Por la noche, “Para sembrarte de guitarras, para nombrarte en cada flor”, es la estrofa elegida por Nancy Pedro y el Gallego Estrada para convocar a un encuentro de homenaje a Mercedes Sosa con música y comida desde las 22 en La Fondita Reducto Gastronómico (avenida Belgrano 2.430, altos), con entrada al sobre.
Otro recuerdo sobre La Negra tendrá lugar en la peña El Cardón (Ls Heras 50), a cargo del sobrino de la cantora, Adrián Sosa, secundado por Violeta Carrizo en el espectáculo “Canciones de nuestro pueblo”.
Sangre Samtiagueña, el Dúo Méndez-Coronel y Los Duendes Copleros conforman la agenda de La Casa de Yamil (España 153).
En La Escondida (Migul Lillo 234), será el debut de la academia de danza folclórica que funciona en ese espacio, en una noche que será compartida desde la música por Nahuel Heredia Paz. Mateo Gómez. Diego Herrera, Las Voces del Chúcaro y Trova Dúo.
Tyerra Folk, Ser Herencia, Carlinho Luna y Q’Tono se presentarán en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre).
La 9 (9 de Julio 345) tendrá una guitarreada abierta entre todos los que lleguen con sus instrumentos.
En Tafí Viejo
Chiquino y su Maravilla llevará su propuesta bailable esta noche, desde las 21.30, a la peña La Parada de Gaspar, que vuelve con más de 39 años de historia a la Sociedad Argentina de Tafí Viejo (Congreso y Mitre), con música en vivo con artistas locales y de la región.
Sobre el escenario estarán además La Juntada, Aire Mansero, Dúo Tafi y Dualma, junto a academias de danza folclórica invitadas, para “celebrar nuestras raíces, la música, la gastronomía y el encuentro”.
También en la ciudad del limón, pero desde las 21 en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753), el cantautor Ricardo Carrizo presentará “Aroma de azahar”, su más reciente álbum atravesado por los sonidos y paisajes del norte argentino. Lo acompañarán Vero Chávez, en voz y percusión, y Alina Di Vece como artista invitada.
Con más de 30 años de trayectoria como autor y compositor, y más de 50 canciones registradas, Carrizo le canta al amor, a la vida y a la tierra a través de ritmos como zamba, chacarera, bailecito, vals y canción. En su recital recorrerá temas de su autoría junto a clásicos de grandes referentes como Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos Ábalos, Andrés Chazarreta y Virgilio Carmona.
Ritual Gaucho tendrá una nueva fecha en el club Los Nogales de Tafí Viejo (sobre Ruta 9 kilómetro 1.308), sonarán Los Serenateños, Las Voces del Tala, Cuarta Cortada y Canto Sumaj, junto a las academias Inti Huasi, Tradición Potro y Tusuy Los Nogales.
En tanto, en Preludio (Sarmiento y Lavalle) actuarán Enzo de Legui, Gonzalo Fernandez, Jorge Fernández y Trío Colombres.