El folclore tiene una fuerte presencia en la agenda de espectáculos

Con más de 30 años de trayectoria como autor y compositor, y más de 50 canciones registradas, Carrizo le canta al amor, a la vida y a la tierra a través de ritmos como zamba, chacarera, bailecito, vals y canción. En su recital recorrerá temas de su autoría junto a clásicos de grandes referentes como Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos Ábalos, Andrés Chazarreta y Virgilio Carmona.