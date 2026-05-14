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Confirmado: Atlético ya tiene sede y horario para enfrentar a Talleres por la Copa Argentina

Después de varios días de incertidumbre, la organización oficializó la sede para el cruce de 16avos de final del certamen nacional.

Confirmado: Atlético ya tiene sede y horario para enfrentar a Talleres por la Copa Argentina
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán enfrentará a Talleres por los 16avos de la Copa Argentina el miércoles 20 de mayo a las 17:00 en el estadio de Newell’s, en Rosario, tras días de incertidumbre.
  • La sede se eligió tras descartar Salta y Santiago del Estero. El 'Decano' llega en alza, mientras que la 'T' afronta el duelo con técnico interino tras la renuncia de Carlos Tevez.
  • Se espera una gran movilización de hinchas a Rosario por su accesibilidad. El ganador pasará a octavos, definiendo el rumbo de ambos equipos antes del receso por el Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Después de varios días de versiones cruzadas, cambios de escenario y negociaciones de último momento, Atlético Tucumán finalmente conoció cuándo y dónde enfrentará a Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina. La organización confirmó que el partido se disputará el miércoles 20 de mayo desde las 17 en el estadio Marcelo Bielsa, la casa de Newell’s Old Boys en Rosario.

La noticia puso fin a una larga incertidumbre que había mantenido en alerta tanto a los hinchas tucumanos como a los cordobeses. Durante los últimos días sonaron con fuerza las opciones de Salta y Santiago del Estero, mientras incluso se analizaba modificar la fecha del encuentro. Finalmente, Rosario terminó imponiéndose como sede definitiva.

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El estadio Marcelo Bielsa fue el elegido después de que las autoridades de seguridad de Santa Fe dieran el visto bueno para el operativo. De esta manera, quedaron descartados el estadio Padre Martearena de Salta y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, dos escenarios que parecían correr con ventaja en algún momento de las negociaciones.

Un duelo con contextos muy distintos

Atlético llegará a este compromiso con la intención de cerrar el semestre dando un golpe importante antes del receso por el Mundial 2026. El "Decano" buscará aprovechar el envión de las últimas semanas y meterse en los octavos de final de una competencia que históricamente suele ofrecer sorpresas.

Enfrente estará un Talleres envuelto en incertidumbre. El conjunto cordobés atraviesa días convulsionados tras la salida de Carlos Tevez, que dejó su cargo recientemente luego de no cumplir las expectativas de la dirigencia. La “T” deberá afrontar este duelo decisivo con un cuerpo técnico interino o con una designación de urgencia.

La expectativa ahora se trasladará a las tribunas. Rosario aparece como una sede accesible para ambas parcialidades y se espera una importante presencia de hinchas tucumanos en el estadio de Newell’s para acompañar al “Decano” en uno de los partidos más importantes de su semestre.

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