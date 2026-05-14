Confirmado: Atlético ya tiene sede y horario para enfrentar a Talleres por la Copa Argentina

Después de varios días de versiones cruzadas, cambios de escenario y negociaciones de último momento, Atlético Tucumán finalmente conoció cuándo y dónde enfrentará a Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina. La organización confirmó que el partido se disputará el miércoles 20 de mayo desde las 17 en el estadio Marcelo Bielsa, la casa de Newell’s Old Boys en Rosario.