Clausuraron el estadio de Tucumán Central y el club deberá mudar su localía por dos fechas

Resumen para apurados
- El Tribunal de Disciplina clausuró el estadio de Tucumán Central por dos fechas tras incidentes y fallas de infraestructura en el partido del domingo contra Juventud Antoniana.
- La sanción responde a agresiones contra los árbitros y graves deficiencias en alambrados y tribunas. El club presentó un descargo, pero primaron los informes del árbitro Liuzzi.
- El Rojo deberá mudar su localía ante Defensores y Boca Unidos. Además, el Consejo Federal inspeccionará las obras y se aplicará derecho de admisión a los responsables identificados.
El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior resolvió aplicar sanciones económicas y la clausura por dos fechas del estadio de Tucumán Central, luego de los incidentes registrados el último domingo durante su encuentro frente a Juventud Antoniana de Salta, correspondiente a la octava fecha del Grupo B del Federal A.
La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial N° 27/26 del 14 de mayo de 2026, en el marco del expediente N° 5650/2, en el que se detallan graves deficiencias de infraestructura y episodios de agresiones contra la terna arbitral del duelo en el que el “Rojo” se impuso 1-0 en Villa Alem.
Según el informe del árbitro Marcos Liuzzi, el alambrado perimetral del estadio resulta insuficiente para la categoría, mientras que el túnel de ingreso y egreso al campo de juego se encuentra expuesto al contacto directo con la parcialidad local. Además, se consignaron reiterados lanzamientos de agua hacia el asistente número uno, Martín Nardelli, lo que obligó a detener el partido en distintos momentos.
El informe también advierte sobre el estado de una tribuna ubicada detrás de uno de los arcos, donde se observaron maderas faltantes y estructuras metálicas en mal estado, lo que representaría un riesgo para la seguridad del público.
Tras el traslado de las actuaciones, el club presentó su descargo en el que destacó su predisposición al cumplimiento normativo, el desarrollo normal del encuentro y las mejoras progresivas en infraestructura, además de haber tomado medidas internas ante los hechos ocurridos.
Sin embargo, el Tribunal consideró que los informes arbitrales constituyen semiplena prueba y resolvió sancionar al club con multa económica y la clausura de su estadio por dos fechas, en el marco de lo establecido por el Reglamento de Transgresiones y Penas.
De este modo, Tucumán Central deberá mudar su localía en los próximos compromisos, ya que no podrá utilizar su estadio el 31 de mayo, cuando reciba a Defensores de Puerto Vilelas por la fecha 11, ni el 21 de junio, cuando enfrente a Boca Unidos de Corrientes por la fecha 14 del certamen.
La resolución también ordena la intervención del Departamento de Seguridad Deportiva Integral del Consejo Federal, que deberá inspeccionar las instalaciones para verificar el cumplimiento de los estándares exigidos en la categoría, además de exigir al club la identificación de los responsables de las agresiones para la aplicación del derecho de admisión por dos años.
La sanción representa un fuerte impacto institucional y deportivo para el equipo de Villa Alem, que además de perder su localía por dos fechas consecutivas, queda bajo observación en materia de seguridad e infraestructura en plena competencia.
Arrieta deberá realizar un cambio obligado frente a Sarmiento
En lo deportivo, los orientados por Walter Arrieta entrenaron ayer en el predio de Bajo Hondo, donde hicieron una sesión de fútbol pensando en el compromiso del domingo desde las 16.30 en La Banda (Santiago del Estero) contra Sarmiento, con el arbitraje del catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez. El DT no podrá contar con el volante Matías Perdigón sancionado con dos fechas. Su lugar lo ocuparía Carlos Juárez.