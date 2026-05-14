Clausuraron el estadio de Tucumán Central y el club deberá mudar su localía por dos fechas

Arrieta deberá realizar un cambio obligado frente a Sarmiento

En lo deportivo, los orientados por Walter Arrieta entrenaron ayer en el predio de Bajo Hondo, donde hicieron una sesión de fútbol pensando en el compromiso del domingo desde las 16.30 en La Banda (Santiago del Estero) contra Sarmiento, con el arbitraje del catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez. El DT no podrá contar con el volante Matías Perdigón sancionado con dos fechas. Su lugar lo ocuparía Carlos Juárez.