Santiago Caputo viajó a Washington para afianzar el vínculo con el gobierno de Trump y mantiene una agenda reservada

Según La Nación, Caputo participó el miércoles de un evento en el octavo piso de la sede del Departamento de Estado junto al embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford, en el que la Argentina fue distinguida por la Washington Foreign Law Society (WFLS) y la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado, que conduce Reed Rubinstein. La agenda del asesor presidencial en esta capital se mantiene en reserva.