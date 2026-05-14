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Santiago Caputo viajó a Washington para afianzar el vínculo con el gobierno de Trump y mantiene una agenda reservada

El asesor del presidente Javier Milei participó de un evento en la sede del Departamento de Estado y se mostró junto al embajador argentino, Alec Oxenford.

Santiago Caputo viajó a Washington para afianzar el vínculo con el gobierno de Trump y mantiene una agenda reservada
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El asesor Santiago Caputo viajó este miércoles a Washington para afianzar el vínculo con el gobierno de Trump en un acto oficial junto al embajador argentino Alec Oxenford.
  • Participó en una gala del Departamento de Estado donde Argentina fue distinguida. Mantiene una agenda reservada y contactos fluidos con asesores clave del entorno republicano.
  • El viaje busca consolidar una alianza estratégica y transformadora basada en reformas económicas, posicionando a la Argentina como un socio prioritario para la gestión de Trump.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de seguir aceitando sus vínculos con la administración de Donald Trump y el entorno del presidente norteamericano, Santiago Caputo, asesor principal de Javier Milei, viajó este miércoles a Washington, donde ya había estado en otras oportunidades con agendas reservadas.

Según La Nación, Caputo participó el miércoles de un evento en el octavo piso de la sede del Departamento de Estado junto al embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford, en el que la Argentina fue distinguida por la Washington Foreign Law Society (WFLS) y la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado, que conduce Reed Rubinstein. La agenda del asesor presidencial en esta capital se mantiene en reserva.

En el evento del miércoles -hubo discursos y un cóctel del que participaron unas 140 personas- estuvo presente el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, a quien se lo vio conversando con Oxenford.

Nacido en Madrid y con pasado como embajador en México, Landau mantiene contacto fluido con autoridades de la diplomacia argentina.

Al evento asistieron varios abogados argentinos que pertenecen a la comunidad jurídica de Washington. Otro de los invitados a la gala del WFLS fue Manuel Vidal, mano derecha de Santiago Caputo.

El evento se desarrolló en el salón Benjamin Franklin del Departamento de Estado, donde el actual secretario Marco Rubio suele invitar a la gala diplomática del 4 de julio cada año, cuando se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos. Se utiliza para distintos eventos, y es donde embajadores y diplomáticos estadounidenses prestan juramento al asumir sus cargos.

En octubre pasado, cuando Milei viajó a Washington para ser recibido por Trump en la Casa Blanca, Santiago Caputo también estuvo en la capital norteamericana, aunque no como parte de la comitiva oficial.

Caputo mantiene contacto fluido con Barry Bennett, experimentado asesor de Trump y coprotagonista de un canal de diálogo directo entre ambas administraciones.

En su discurso de ayer, Rubinstein destacó a la Argentina como un país que “comparte importantes intereses comunes con Estados Unidos”, que ha sido “socio en una serie de cuestiones cruciales y que contribuye al respeto del derecho internacional”.

“Los lazos entre nuestras naciones son profundos y de larga data”, señaló el funcionario norteamericano. “Gracias al liderazgo de nuestro presidente Donald Trump y del presidente Javier Milei, los vínculos entre nuestros países son hoy más fuertes que nunca”, añadió Rubinstein, que destacó que las “exhaustivas reformas económicas y regulatorias” del líder libertario llevaron a que la relación económica entre ambos países sea “sólida y continúa fortaleciéndose”.

A continuación, Oxenford hizo hincapié en que la relación estratégica con Estados Unidos es uno de los pilares centrales de la transformación de la Argentina y su reintegración internacional.

“Hemos tomado la decisión de forjar una asociación profunda, madura y estratégica con Estados Unidos; una relación cimentada no solo en intereses compartidos, sino también en valores comunes, confianza mutua y una visión compartida del futuro. Y creo firmemente que esta asociación tiene el potencial de ser transformadora e histórica para la Argentina”, dijo el embajador a lo largo de su discurso.

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