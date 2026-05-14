La Corte Suprema rechazó el pedido de un municipio para habilitar radares en una ruta nacional

Resumen para apurados
- La Corte Suprema rechazó que el municipio de Darwin use radares en la Ruta 22 sin aval de la ANSV, reafirmando la autoridad nacional sobre el control de tránsito en rutas federales.
- La ANSV detectó irregularidades técnicas y señalética deficiente en los equipos locales. El municipio apeló alegando autonomía, pero la Justicia validó las facultades de control federal.
- La decisión impacta en comunas de Tucumán y Salta que aplican multas similares. Refuerza la seguridad vial al exigir equipos homologados y señalización adecuada en todo el país.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por inadmisible el planteo presentado por la Municipalidad de Darwin, en la provincia de Río Negro, que buscaba habilitar radares de control de velocidad sobre la Ruta Nacional 22 sin autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado por la comuna rionegrina.
Un fallo con impacto en Tucumán y en otros municipios del país
La resolución de la Corte vuelve a poner en discusión una práctica extendida en distintos puntos de Argentina: municipios que aplican multas de tránsito sobre rutas nacionales pese a no contar con autorización nacional o jurisdicción suficiente para hacerlo.
En Tucumán existen antecedentes de municipios que cobran infracciones sobre rutas nacionales. Uno de los casos señalados es el de Banda del Río Salí, donde se labran multas sobre la Ruta Nacional 9.
En Salta también se menciona la situación de San José de Metán, con controles y multas sobre la misma traza nacional.
Distinto sería el caso de Lules, ya que allí los controles se realizan sobre una ruta provincial y no nacional.
El fallo de la Corte refuerza el criterio de que los radares instalados en rutas nacionales deben contar con autorización y control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Por qué la ANSV dio de baja los radares de Darwin
El conflicto judicial comenzó cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso la baja de la homologación y autorización de uso de los radares móviles operados por el municipio de Darwin sobre la Ruta Nacional N° 22.
La medida se tomó luego de distintas inspecciones técnicas y operativas en las que se detectaron irregularidades vinculadas al funcionamiento de los cinemómetros, la falta de documentación obligatoria y problemas en la señalización vial.
Ante esta situación, la Municipalidad de Darwin inició una demanda para solicitar la nulidad de la Disposición ANSV N° 31/2020 y reclamar que se reconociera su autonomía y poder de policía local para regular y sancionar el tránsito dentro de su ejido municipal, incluso en tramos de rutas nacionales.
La Justicia ratificó las facultades de la ANSV
Tanto en primera como en segunda instancia, la demanda fue rechazada. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la validez constitucional de las facultades de la ANSV para controlar y autorizar radares en rutas nacionales.
Los jueces sostuvieron que la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no constituye “una intromisión indebida del Estado Nacional” en competencias municipales.
Además, remarcaron que el municipio no logró demostrar que hubiera cumplido con las normas vigentes relacionadas con el funcionamiento de los radares.
Entre las irregularidades detectadas, se mencionó que:
no se presentaron certificados periódicos sobre las condiciones de funcionamiento de los equipos;
algunas certificaciones estaban vencidas;
existían defectos en la colocación de cartelería y señalética;
y uno de los radares continuó funcionando pese a que se había ordenado su suspensión.
Qué dijo el fallo sobre la seguridad vial
En el fallo, la Cámara también recordó que la ciudad de Darwin es atravesada por la Ruta Nacional 22 y que, debido a la cantidad de accidentes registrados en la zona, el propio municipio había adherido a la Ley Nacional de Tránsito mediante la Ordenanza N° 01/2014.
Asimismo, había establecido reglas de circulación para calles, avenidas y rutas nacionales y provinciales dentro de su jurisdicción a través de la Ordenanza N° 005/2017.
Los jueces concluyeron que las irregularidades detectadas resultaban “contrarias a la seguridad vial” que el propio municipio decía perseguir con la instalación de los cinemómetros.
“Tales circunstancias se advierten contrarias a la seguridad vial que el Municipio manifestó perseguir”, sostuvo la resolución judicial.
La Corte Suprema dejó firme la decisión
Luego del fallo de Cámara, la Municipalidad de Darwin apeló ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó hoy el recurso por considerarlo inadmisible, dejando firme la actuación de la ANSV y la invalidez de los radares cuestionados.