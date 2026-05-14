Del Hot Sale al Hot Week: LA GACETA extiende sus promociones digitales hasta el lunes 25

Aunque el Hot Sale 2026 finalizó oficialmente el miércoles, los consumidores todavía tendrán algunos días más para aprovechar descuentos y promociones online. Ahora, con Hot Week, LA GACETA lanzó una propuesta especial para acceder a sus contenidos digitales con precios súper bajos por tiempo limitado. La iniciativa, que se extenderá hasta el lunes 25, busca acercar a más lectores a una experiencia completa de información, con herramientas innovadoras y beneficios adicionales.