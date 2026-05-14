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Del Hot Sale al Hot Week: LA GACETA extiende sus promociones digitales hasta el lunes 25

Las ofertas incluyen suscripciones a precios congelados por nueve meses, acceso ilimitado a contenidos y beneficios exclusivos.

Promociones especiales en LA GACETA Promociones especiales en LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA extiende sus ofertas digitales hasta el lunes 25 bajo el nombre de Hot Week, ofreciendo suscripciones a precios fijos para captar nuevos lectores tras el Hot Sale 2026.
  • Los planes incluyen acceso ilimitado, resúmenes con IA y descuentos en 300 comercios. La promoción congela precios por nueve meses en el acceso digital y el Club LA GACETA.
  • Esta estrategia busca consolidar la audiencia digital del diario mediante innovación tecnológica y beneficios tangibles, adaptándose a las tendencias de comercio electrónico.
Resumen generado con IA

Aunque el Hot Sale 2026 finalizó oficialmente el miércoles, los consumidores todavía tendrán algunos días más para aprovechar descuentos y promociones online. Ahora, con Hot Week, LA GACETA lanzó una propuesta especial para acceder a sus contenidos digitales con precios súper bajos por tiempo limitado. La iniciativa, que se extenderá hasta el lunes 25, busca acercar a más lectores a una experiencia completa de información, con herramientas innovadoras y beneficios adicionales.

Durante esta acción comercial se ofrecen dos planes de suscripción con valores finales fijos por nueve meses. Por un lado, el Acceso Digital Individual a $499, que permite navegar sin límites por todo el contenido online del diario. Por otro, el plan Acceso Digital Individual + Club LA GACETA, a $1.999, que suma ventajas exclusivas a la experiencia informativa.

Ambas opciones incluyen acceso ilimitado a las noticias del sitio, lectura de notas en formato audio y la posibilidad de consultar el archivo histórico del diario. Además, los suscriptores cuentan con una herramienta de resumen con inteligencia artificial, diseñada para acceder de manera ágil a los puntos más importantes de cada artículo.

En el caso del plan que incorpora el club, también se habilitan promociones especiales y actividades exclusivas, junto con descuentos en una red de más de 300 comercios adheridos en toda la provincia.

Entre las marcas participantes se encuentran YPF, Jumbo, Easy, Vea, McDonald's, Mostaza, Le Pain Quotidien, Marathon Deportes y JetSMART, entre otras.

De esta manera, LA GACETA se suma a una de las semanas más importantes del comercio electrónico del país con una oferta que combina acceso a la información, innovación tecnológica y beneficios concretos para sus lectores.

Esta nota es de acceso libre.
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