Murió Donald Gibb, el actor que dio vida a “Ogro” en La venganza de los nerds
Resumen para apurados
- El actor Donald Gibb, famoso por su rol de 'Ogro' en La venganza de los nerds, murió el martes a los 71 años en Texas debido a complicaciones de salud, informó su hijo al portal TMZ.
- Gibb falleció en su hogar tras enfrentar problemas médicos recientes. Su carrera incluyó éxitos como Contacto sangriento y participaciones en series como MacGyver, Seinfeld y Magnum.
- La muerte del artista generó homenajes de figuras como Jean-Claude Van Damme. Su legado perdura como un ícono de la comedia de los 80 y un rostro recurrente de la televisión mundial.
El actor estadounidense Donald Gibb, recordado por su papel como “Ogro” en la saga La venganza de los nerds, falleció a los 71 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Travis, al portal TMZ, donde precisó que murió el martes por la noche debido a complicaciones de salud.
Según detalló su hijo, el actor falleció en su casa de Texas, rodeado por sus seres queridos. El medio estadounidense también informó que Gibb atravesaba diversos problemas de salud en los últimos tiempos.
Tras conocerse su muerte, el actor y artista marcial Jean-Claude Van Damme lo despidió públicamente en sus redes sociales. Ambos habían compartido elenco en Contacto sangriento, donde Gibb tuvo una participación destacada. “Descansa en paz, mi hermano”, escribió Van Damme junto a una imagen del rodaje.
Una carrera marcada por la comedia y la televisión
Donald Gibb alcanzó notoriedad en 1984 al interpretar a Frederick Aloysius “Ogre” Palowaski en La venganza de los nerds, comedia dirigida por Jeff Kanew. El éxito de la película lo llevó a retomar el personaje en sus secuelas, incluyendo La venganza de los nerds II: los nerds en el paraíso y La venganza de los nerds IV, estrenada para televisión en 1994.
A lo largo de su trayectoria participó en diversas producciones cinematográficas, entre ellas Meatballs Part II, Jocks, Bloodsport II: The Next Kumite, US Marshals y Hancock, consolidando una carrera versátil dentro de la industria.
En televisión, Gibb también dejó su huella con apariciones en series populares como Magnum, P.I., Knight Rider, MacGyver, The X-Files y Seinfeld.
Además, integró durante seis temporadas el elenco de la comedia de HBO 1st & Ten, donde compartió pantalla con Delta Burke y O. J. Simpson. Entre 1993 y 1998 también formó parte de la sitcom Step by Step, reafirmando su presencia en la televisión estadounidense.