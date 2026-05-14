Murió Donald Gibb, el actor que dio vida a “Ogro” en La venganza de los nerds

Donald Gibb alcanzó notoriedad en 1984 al interpretar a Frederick Aloysius “Ogre” Palowaski en La venganza de los nerds, comedia dirigida por Jeff Kanew. El éxito de la película lo llevó a retomar el personaje en sus secuelas, incluyendo La venganza de los nerds II: los nerds en el paraíso y La venganza de los nerds IV, estrenada para televisión en 1994.