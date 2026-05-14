Nay, la cóndor andino que logró recuperarse y volvió a volar libre en Tafí del Valle

Un vuelo bajo

Al anochecer del domingo 15 de marzo, la Administración de Parques Nacionales se puso en contacto con la División de Fauna –dependiente de la Dirección de Flora, Fauna y Suelo de la provincia– para comunicar un avistaje: un cóndor que se mantenía a vuelo bajo en las inmediaciones del río Cochuna y permitía acercamientos sin alejarse demasiado. Apenas unas horas después, y mientras se organizaba un nuevo avistaje desde Fauna para evaluar al animal, un segundo llamado desde la comisaría de Alpachiri notificó que el cóndor ya había sido rescatado. La Policía local lo había encontrado a la vera de la ruta de un puente en la localidad mencionada. La licenciada en ciencias biológicas y trabajadora de Fauna, Alicia Ibarra, dio indicaciones para que se resguardara al ave en un sitio tranquilo. Por la mañana del lunes 16, tanto Ibarra como el veterinario Ignacio Rodríguez Montesinos se hicieron presentes en la comisaría para trasladar al animal hasta la reserva de Horco Molle. “En paralelo me comuniqué con la Fundación Bioandina, encargados del proyecto de conservación del cóndor andino, para recibir indicaciones en cuanto a tratamiento”, detalló Ibarra. El rescate, así como su captura, no representaron grandes inconvenientes debido al estado de debilidad en que se encontraba la cóndor.