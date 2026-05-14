Emotiva liberación en Tucumán: un cóndor andino regresó a su hábitat natural

Resumen para apurados
- Flora y Fauna de Tucumán liberó un cóndor andino en los Valles Calchaquíes tras rehabilitarlo un mes y medio. El operativo involucró a expertos y a la comunidad indígena local.
- El ave fue hallada en Alpachiri y asistida por la Reserva Horco Molle. Tras controles de salud, su reinserción incluyó una ceremonia con la Comunidad Indígena Tafí del Valle.
- Este rescate refuerza las políticas de biodiversidad en la región. El cóndor es clave para el equilibrio ecológico y su liberación fomenta la conciencia ambiental y cultural local.
La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos concretó la liberación de un ejemplar de Cóndor Andino en el Área Natural Protegida Valles Calchaquíes, en el marco de un trabajo conjunto con la Reserva Experimental Horco Molle, la Comunidad Indígena Tafí del Valle y Parques Nacionales.
El rescate del ave fue posible a partir de un aviso realizado por la Comisaría de Alpachiri, con intervención de Parques Nacionales, luego de que el animal fuera hallado en esa localidad del sur tucumano. A partir de ese momento, equipos técnicos de la División Fauna Silvestre, junto a profesionales de la Reserva Experimental Horco Molle y la Reserva de San Pablo, coordinaron tareas para garantizar su asistencia sanitaria y traslado seguro.
Durante el proceso de rehabilitación, que se extendió por aproximadamente un mes y medio, el cóndor recibió controles veterinarios permanentes y monitoreo sanitario. Según informaron las autoridades, estos cuidados permitieron comprobar que el ejemplar se encontraba en condiciones óptimas para su reinserción en el ambiente natural.
La liberación se llevó a cabo en los Valles Calchaquíes tucumanos y estuvo acompañada por una ceremonia encabezada por referentes de la comunidad indígena, en un gesto que puso en valor no solo la recuperación del animal, sino también el vínculo cultural con la fauna nativa.
El cóndor andino es una especie emblemática de la región y cumple un rol clave en los ecosistemas de montaña como carroñero natural, contribuyendo al equilibrio ambiental. En este sentido, cada liberación representa un avance en las políticas de conservación y en la protección de la biodiversidad provincial.
Desde los organismos participantes destacaron la importancia del trabajo articulado entre áreas técnicas, científicas, fuerzas de seguridad y comunidades locales. Señalaron que este tipo de acciones no solo favorecen la preservación de la especie, sino que también promueven la conciencia ambiental y acercan a la sociedad al valor natural y cultural de la fauna silvestre.
“Estas iniciativas reflejan el compromiso de la provincia con la conservación de los ecosistemas y la protección de las especies nativas, promoviendo la participación y el acompañamiento de las comunidades en el cuidado del patrimonio natural tucumano”, expresaron desde la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.