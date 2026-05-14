Emotiva liberación en Tucumán: un cóndor andino regresó a su hábitat natural

El rescate del ave fue posible a partir de un aviso realizado por la Comisaría de Alpachiri, con intervención de Parques Nacionales, luego de que el animal fuera hallado en esa localidad del sur tucumano. A partir de ese momento, equipos técnicos de la División Fauna Silvestre, junto a profesionales de la Reserva Experimental Horco Molle y la Reserva de San Pablo, coordinaron tareas para garantizar su asistencia sanitaria y traslado seguro.