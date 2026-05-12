Un productor tucumano reveló cómo identificar la palta robada y alertó sobre su comercialización

En medio del crecimiento del consumo de palta en Argentina, productores de Tucumán vuelven a encender una señal de alerta por un problema que se repite cada año: el robo de producción en las fincas. Pero esta vez, además de visibilizar las pérdidas, apuntan a cómo puede el consumidor identificar si la fruta que compra proviene de un circuito ilegal.